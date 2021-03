Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

За оцінками Азійського Банку Розвитку, з початку пандемії коронавірусу в Манілі щодня утворюється додаткових 280 тонн медичних відходів.

Екологи попереджають, що пластик усередині медичних масок розпадається на мікрочастинки і споживається морськими тваринами.

Вони закликали уряд Філіппін поліпшити утилізацію медичних відходів, щоб запобігти подальшому забрудненню морів.

Today on BBC News… Divers find Philippine coral reef littered with blue surgical face masks (the single-use ones popular during the Covid-19 pandemic). https://t.co/eY8jqfHtGQ THREAD 1/10 pic.twitter.com/CPwQEJR0ah

— Howard Johnson (@Howardrjohnson) March 9, 2021