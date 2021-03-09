Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

За оцінками Азійського Банку Розвитку, з початку пандемії коронавірусу в Манілі щодня утворюється додаткових 280 тонн медичних відходів.

Екологи попереджають, що пластик усередині медичних масок розпадається на мікрочастинки і споживається морськими тваринами.

Вони закликали уряд Філіппін поліпшити утилізацію медичних відходів, щоб запобігти подальшому забрудненню морів.

Фото: twitter.com/Howardrjohnson

  • Раніше французькі екологи заявили, що пов’язане з пандемією коронавірусу масштабне виробництво засобів індивідуального захисту може стати причиною серйозного забруднення світового океану синтетичним сміттям.