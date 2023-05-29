Цього тижня берегова охорона Сполучених Штатів, Японії та Філіппін проведе тристоронні навчання в Південно-Китайському морі, перші подібні маневри між країнами на тлі зростаючої стурбованості діями Китаю в регіоні.

Джерело: Reuters

Навчання, ініційовані Сполученими Штатами і Японією, проходитимуть з 1 по 7 червня у водах біля провінції Батаан, тоді як Австралія займе роль спостерігача.

Чотири філіппінські судна та по одному кораблю Сполучених Штатів і Японії візьмуть участь у навчаннях, покликаних покращити пошуково-рятувальну співпрацю та правоохоронних органів.

Японія та Сполучені Штати звернулися до Філіппін щодо проведення спільних морських навчань у лютому, того самого місяця, коли Маніла звинуватила Китай в агресивній діяльності в Південно-Китайському морі.

“Це звичайна рутинна діяльність для агентств берегової охорони”, — зазначив представник берегової охорони Філіппін Арманд Баліло.

Японія, Австралія та Сполучені Штати часто засуджували мілітаризацію Китаю в Південно-Китайському морі та прагнули тісніше співпрацювати з Філіппінами, відколи Фердинанд Маркос-молодший перейшов на пост президента минулого року від прокитайського попередника Родріго Дутерте.

Зв’язки Філіппін зі Сполученими Штатами зміцнилися під керівництвом Маркоса, який дедалі голосніше висловлювався щодо поведінки Китаю.

Ймовірно, майбутні морські навчання включатимуть моделювання боротьби з піратством і, можливо, тренування з перехоплення за участю судна зі зброєю масового ураження.

Раніше, у квітні, Філіппіни спільно зі США провели найбільші військові навчання за десятиліття – після того, як Китай здійснив імітацію атак з повітря та моря біля узбережжя Тайваню.

Нагадаємо, 25 травня Збройні сили Південної Кореї та США розпочали масштабні бойові навчання біля кордону з Північною Кореєю, попри попередження Північної Кореї про те, що вона не потерпить “такої ворожої репетиції нападу на порозі”.

На початку цього року південнокорейські та американські військові провели свої найбільші польові навчання за минулі п’ять років. США також відправили атомний авіаносець USS Nimitz і бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, для спільних навчань з Південною Кореєю.