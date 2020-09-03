Стрічку особисто представлять режисер, продюсер і оператор фільму Валентин Васянович та виконавці головних ролей. Показ відбудеться 29 жовтня у Театрально-концертному центрі (колишня мала зала Харківської опери) в межах офлайн-частини кінофестивалю (проходитиме з 29 до 31 жовтня). Перегляду передуватиме урочиста церемонія.

Це унікальна можливість для харків’ян побачити на великому екрані картину, що здобула історичну для України перемогу — головний приз у секції “Горизонти” 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

“Атлантида” переносить нас у недалеке майбутнє — у 2025 рік. Після перемоги України у війні з Росією окупований Донбас повернено до складу держави, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання.

Усі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори. Виконавці — колишній розвідник, волонтер благодійного фонду “Повернись живим” Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека і доброволець Василь Антоняк.

“З 2018 року на нашому документальному кінофестивалі існує секція ігрових фільмів MeetNonDocs. Ці картини добре сприймають глядачі, але головне — це також картини-документи, засновані на реальних подіях, де в основу покладені важкі й трагічні сторінки сучасної української історії, як-от війна на Донбасі, окупація Криму тощо. Саме тому ми й показуємо “Атлантиду” — надважливий фільм, що осмислює трагічні події на Сході держави, за якихось кілька сотень кілометрів від Харкова”, — наголосила директорка кінофестивалю Kharkiv MeetDocs Євгенія Крігсхайм.

У день показу фільму Валентин Васянович візьме участь у короткій сесії Q&A. Також відбудеться Public talk із харківськими кінематографістами та студентами профільних навчальних закладів, де автор розповість про свій досвід у кіно, як йому вдається виконувати одразу декілька ролей під час роботи над картиною (режисер, оператор-постановник, сценарист, продюсер) та розкаже про створення ключових кінострічок, над якими він працював: “Атлантида”, “Рівень Чорного”, “Присмерк” та “Плем’я” (оператор-постановник та співпродюсер стрічки).

Продюсерами “Атлантиди” виступають Володимир Яценко (“Додому”, “Дике поле”) та Ія Мислицька (“Плем’я”, “Присмерк”). Міжнародною промоцією займається бельгійська компанія Best Friend Forever. Виробництво фільму здійснила “Студія Гармата фільм”. Кінопроєкт став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку. Прокатник стрічки — кінокомпанія Arthouse Traffic.

“Атлантида” вийде у широкий прокат 5 листопада. Стежте за новинами фільму на його офіційних сторінках у соціальних мережах Facebook та Instagram.

Кінофестиваль KharkivMeetDocs відбувається за підтримки Українського культурного фонду, Державного агентства України з питань кіно та Федерального Міністерства іноземних справ Німеччини.

Довідка:

Фестивалі та премії “Атлантиди”:

Фільм отримав головну нагороду секції “Горизонти” 76-го Венеційського кінофестивалю, а також був представлений у програмі Contemporary World Cinema Міжнародного кінофестивалю у Торонто. Серед фестивальних здобутків “Атлантиди” — Гран-прі міжнародних кінофестивалів Les Arcs Film Festival (Франція), Tromsø International Film Festival (Норвегія), “Лістапад” (Білорусь) та FICUNAM (Мексика), спеціальний приз журі міжнародного кінофестивалю в Токіо (Японія), премія за найкращу операторську роботу на міжнародному кінофестивалі у Севільї (Іспанія).

Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival є найбільшим кінофорумом Східної України. Це міжнародний кінофестиваль документальних і художніх фільмів, який фокусується на культурі, проблемах і повсякденному житті східних областей нашої країни.

У 2020-му Kharkiv MeetDocs відбудеться вже вчетверте. Кінофестиваль проходитиме у змішаному онлайн- і офлайн-форматах. Онлайн-частина відбудеться з 26 до 29 жовтня. Офлайн-частина — у Харкові з 29 до 31 жовтня.

Уперше за підтримки Українського культурного фонду онлайн відбудеться Національний конкурс повнометражних документальних фільмів, вироблених в Україні або в копродукції.

Контакти:

Щодо подачі фільмів на Національний конкурс: [email protected]

Для ЗМІ: [email protected]

Голова департаменту з комунікацій Анастасія Пугач: [email protected]

З організаційних питань: [email protected]