Документальна кінострічка Сімона Леренга Вільмонта "Будинок зі скалок" про життя дитбудинку поблизу лінії фронту на сході України отримала головну нагороду на фестивалі кіно про права людини Jeden svět/One World у Празі.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

У стрічці задокументовано, як на тлі війни на сході Україні невелика група соціальних працівників та працівниць дитбудинку поблизу лінії фронту намагалася створити безпечний простір для дітей. Зйомки на Донбасі тривали понад 2 роки за копродукції Швеції, Фінляндії, Данії та України.

Світова прем’єра фільму відбулася у січні 2022 року, після чого він отримав велику кількість схвальних відгуків та престижних нагород. Зокрема, стрічка уже здобула дві нагороди на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival, перемогла у документальному конкурсі на Ґетеборзькому кінофестивалі у Швеції, здобула приз у номінації “Найкраща режисерська робота” на фестивалі Sundance у міжнародній програмі та увійшла до шорт-листа на “Оскар-2023”.