Адвокат американського президента Рудольф Джуліані під час грудневого візиту до України заявив, що знімає документальний фільм, в якому надасть докази того, що заклики до імпічменту голови держави необґрунтовані. Але насправді, в ньому періодично трапляються вигадки та маніпуляції.

Про це йдеться в статті Катерини Горчинської для Forbes.

Джуліані заявив, що його поїздка до України стала свідченням того, що дії президента Трампа були “безпомилковими” щодо українського лідера Володимира Зеленського.

“Сотні годин і місяці досліджень. Я зібрав свідків і документи, які дозволили розкрити правду про цей імпічмент. Вони доводять, що не було ніяких правопорушень з боку президента Трампа”, – заявив Джуліані.

Але документальний фільм, знятий Джуліані, не так дає відповіді на питання, скільки формує неправильне уявлення про Україну та її роль у справі про імпічмент.

Міфічні Сорос і Пінчук

Разом з Джуліані до Києва прилетіла журналістка One American News Network Шанель Рион. Вона розповіла, що до аеропорту їх знімальну групу супроводжувала автоколона з чорних Mercedes. Також, по всій столиці Джуліані нібито шукала поліція та інші представники МВС.

За візитом Джуліані, за її словами, спостерігали, і всіляко сприяли, два мільярдери — Джордж Сорос і Віктор Пінчук.

“Було приємно, що Джордж Сорос і Віктор Пінчук особисто очікували нас в аеропорту в Києві …”, – повідомила журналістка.

Але насправді, в українському представництві Сороса повідомили, що 89-річний мільярдер не був в Україні з березня 2016 року. А прес-секретарка Пінчука відповіла, що олігарх вже більш як 20 років не користується автомобілями такого класу і не відвідує аеропорт “Бориспіль”. У МВС заявили, що того дня жоден поліціянт “пошуками Джуліані” не займався.

Нові звинувачення у справі Байдена

Джуліані наполягає на тому, що він опитав нових свідків, які можуть довести змову демократів (DNC) і самого ексвіце-президента Джо Байдена.

“Він збирається зробити доповідь, я думаю, генеральному прокурору і Конгресу. Він каже, що у нього багато хорошої інформації”, – прокоментував це Трамп.

Але слова свідків Джуліані можуть бути непереконливими.

Наприклад, ексгенпрокурор України Віктор Шокін наполягає на тому, що його звільнили через тиск Байдена на п’ятого президента Петра Порошенка. Під час зустрічі Шокін передав Джуліані якийсь документ від генпрокурора Латвії, що нібито доводить участь Хантера Байдена в корупційних схемах.

Але все що сказано в цьому документі, так це те, що “відповідно до загальнодоступної інформації, Burisma Holding Limited і Хантер Байден були залучені до корупційної справи”. Документ підтверджує грошові перекази з компанії на іноземні рахунки. Шокін зазначив, що за допомогою цього документа можна довести, що Хантер Байден заробляв значно більше, ніж було обумовлено контрактом.

Відмова України розслідувати справу Байдена

Насправді в Україні відкрито кримінальне провадження щодо компанії Burisma Holding Limited.

Національне антикорупційне бюро розслідує можливе зловживання службовим становищем з боку Миколи Злочевського, власника компанії, під час його роботи міністром екології та природних ресурсів у 2010 – 2012 роках.

Але роль Хантера Байдена в цій справі спрогнозувати досить складно.

Справу стосовно Burisma Holding Limited закрили за генпрокурора Шокіна, але відновили в червні 2018 року.

У свою чергу в Burisma відмовилися коментувати що-небудь.

Нинішній генпрокурор Руслан Рябошапка в одному з недавніх інтерв’ю розповідав, що справа Burisma – це кілька тисяч томів. Його запитували, яким чином та наскільки Байден-молодший міг бути залучений до корупційної схеми, пов’язаної з Burisma. Тоді генпрокурор відповів:

“Настільки, наскільки це дозволяє уява слідчого прокурора”.