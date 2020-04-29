У Києві просто неба – на фасаді одного з будинків показали фільм у рамках фестивалю документального кіно Docudays UA, який цього року проходить в онлайн-форматі через карантин.

Про це повідомляє видання “Хмарочос”.

Показ стрічки відбувався на вулиці Гончара, 92. Було продемонстровано відкриття 17-го фестивалю Docudays UA.

Автор ініціативи Інга Заславська (колишня координаторка гостьової служби фестивалю кіно та урбаністики “86”) повідомила в коментарі виданню, що ідея показати відкриття фестивалю Docudays UA на стіні будинку виникла “як реакція на затяжну мовчанку екранів кінотеатрів на карантині й бажання підтримати фестиваль”.

“Це був спосіб показати, що ми чекаємо виходу фестивалю із заточення у маленьких екранах домашніх ноутбуків”, – зазначила вона.

Оскільки цього року покази та стріми фестивалю відбуваються безкоштовно, запит на офіційний дозвіл для демонстрації не відправляли.

За словами Заславської, вона разом зі звукорежисером спорудила “надзвичайно нестійку систему — проєктор мотузками прив’язали до ребра старого ліжка, що стояло на балконі у якості забутого мотлоху”, а кабелі подовжувача колонок розмістили на підвіконні.

Глядачів шукали просто за локацією, серед сусідських груп у Telegram.

Заславська зазначає, що під час демонстрації фільму люди зупинялися на вулиці, побачивши екран. Були й ті, хто спостерігав за трансляцією з вікон. Перед наступним кінопоказом організатори мають намір більше комунікувати із сусідами.

Поки що на стіну проєктували тільки один фільм, але автор ідеї заявила, що, якщо дозволить погода, то будуть показувати більше. Зокрема, планується обов’язковий показ у такому форматі фільму-закриття фестивалю (2 травня о 21:00).

Docudays UA цього року проходить з 24 квітня по 3 травня включно.

Програма Docudays UA-2020 включає понад 45 онлайн-стрімів дискусій, розмов та лекцій на сайті docudays.ua та 70 стрічок з фестивальної кінопрограми на платформі DOCU/SPACE.