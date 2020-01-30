Про це повідомляє американське видання The Wrap.
Уточнюється, що фільм переміг в номінації на кращу віртуальну кінематографію і створене середовище, а також виграв в номінації за візуальні ефекти в фотореалістичній функції під час вручення 18-ї щорічної премії Товариства візуальних ефектів.
Дві нагороди, серед яких в номінації “видатні допоміжні ефекти”, отримав фільм Мартіна Скорсезе “Ірландець” з Робертом Де Ніро в головній ролі, в якому була широко використана технологія візуального омолодження акторів.
Також повідомляється, що за дві нагороди в “телевізійних категоріях” отримали телесеріали “Гра престолів” та “Дуже дивні справи”.
Таким чином, в цьому році на найпрестижнішу кінопремію “Оскар” номіновані відразу два переможці в номінаціях за найкращі візуальні ефекти – “Ірландець” і “Король Лев”.
- 13 січня Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила список номінантів на “Оскар”.
- Церемонія вручення престижної кінопремії “Оскар” цього року знову пройде без ведучого.