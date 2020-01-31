Про це повідомляється в матеріалі національного агентства “Укрінформ”.

“Неймовірно, але факт — фільм молодого режисера Антоніо Лукіча Мої думки тихі” лише за два тижні в українському прокаті зібрав понад 5 мільйонів гривень і продовжує збирати глядацькі гроші й симпатії”, – йдеться в матеріалі.

Водночас повідомляється, що фільм можна було подивитися далеко не у всіх кінотеатрах України, а для показів виділяли незручний час сеансів і маленькі зали.

“Вітчизняна прокатна індустрія за інерцією не надала уваги новій українській кіноперлині й цілком справедливо отримала за це шквал глядацької критики. У мережі розгорнулася по-справжньому всеукраїнська акція “Даєш наше кіно “, – жителі міст і містечок вимагали від місцевих кінотеатрів переглянути умови та продовжити показ фільму і навіть включити його в програму там, де цього не було зроблено раніше”, – йдеться в матеріалі.

На думку кіножурналістки Олесі Анастасьєвої, випадок, коли глядачі вимагали прокату вітчизняного фільму, в прокатній історії згадати важко.

“За перший вікенд фільм зібрав у прокаті 1 млн 659 тис. грн. І в другий тиждень прокату збори картини перевищили збори за перший тиждень. У переважній кількості випадків всі (і іноземні фільми теж) з другого тижня починають втрачати в касових зборах. Другий момент. Я не знайшла жодного іншого українського авторського дебютного “метра”, на якому б в українському прокаті купили стільки квитків. Третій момент, що зараз його збори перекрили збори кількох десятків українських фільмів, розрахованих на масову аудиторію. І є ще четвертий момент. Ряд українських кінотеатрів (і “малозальники”, які не взяли в прокат картину, і “мультизальники”, які дали їй першого-другого тижня по одному сеансу) – дуже сильно помилилися”, – пише вона.

У матеріалі наголошується, що стан справ в українському кінематографі значно відрізняється від ситуації десятирічної давності, коли українські фільми можна було перерахувати на пальцях рук, а більшість з них залишалися непоміченими.