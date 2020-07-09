Фільм Олега Сенцова «Носоріг» отримає 25 млн грн з бюджету

Таке рішення ухвалила Рада з державної підтримки кінематографії на засіданні 9 липня, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Проект фільму переміг у третьому конкурсі у 2012 році, але з того часу підписання угоди з переможцем з різних причин двічі переносилося, а потім Сенцов був ув’язнений.

“Сьогодні Рада одноголосно проголосувала “за” щодо укладання контракту на фінансування фільму. Виділені кошти складуть 50 % від загального кошторису стрічки. Тепер Олег зможе знову повернутися на екрани”, – додав Ткаченко.

Сенцов, в свою чергу, зазначив, що дуже радий, що зможе, нарешті, почати знімати кіно. Він також додав, що початок зйомок заплановано на осінь 2020 року.

“Носоріг” – кримінальна драма, події якої розгортаються в Україні в 90-ті роки. Фільм створюється у копродукції України, Німеччини та Польщі. Загальний бюджет становить 1,65 млн євро.