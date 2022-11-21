На кінофестивалі у Південній Кореї фільм «Битва за Україну» отримав нагороду. Стрічку створили у Кам’янці-Подільському у Хмельницій області.

Про це повідомив режисер фільму Андрій Заєць у Facebook.

Фільм здобув нагороду на Міжнародному молодіжному кінофестивалі GIMPO. Захід відбувся 19 листопада.

“Битва за Україну” відкрила кінофестиваль. Фільм представили надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко та президент українського міжнародного кінофестивалю “Бруківка“, режисер стрічки Андрій Заєць.

Пономаренко та Заєць під час виступів зосередили увагу на підтримці України. Вони нагадали про воєнні злочини над дітьми та мирним населенням, які здійснюють російські військові.

“Битва за Україну” є короткометражним фільмом від незалежних кінематографістів з міста Кам’янець-Подільський. Стрічку присвятили подіям перших місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У центрі сюжету доброволець з Кам’янця-Подільського та волонтерка, яка опинилась в окупованому Маріуполі. Ролі виконали Ірма Вітовська-Ванца та Віталіна Біблів.

У межах церемонії відкриття та нагородження український фільм було оголошено переможцем кінофестивалю.

Ще стрічка на міжнародному кінофестивалі Cannes 7th Art Awards у Каннах отримала приз глядацьких симпатій та приз журі Харківського фестивалю незалежного короткометражного українського кіно “Бардак“.

Прем’єра фільму відбулась у День незалежності України. Це сталося у межах безстрокового благодійного марафону Кам’янець-Подільського кінофестивалю “Бруківка“, який проходив на підтримку Збройних сил України.