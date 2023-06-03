IMDb змінив свою систему оцінювання, щоб пом’якшити тролінг фільму після того, як темношкіру акторку Холлі Бейлі було оголошено головною героїнею фільму – Аріель.

Джерело: The Guardian

Найбільший у світі вебсайт про фільми повідомив, що новий рімейк “Русалоньки” в прямому ефірі став предметом негативної реакції, опублікованої ботами, щоб знизити середній бал у відгуках.

База даних Інтернет-фільмів (IMDb) заявила, що “незвичайна активність голосування”, яку вона виявила на сторінці рецензій на фільм, змусила їх внести зміни у свою рейтингову систему, щоб пом’якшити нечесний тролінг.

З моменту виходу минулого тижня “Русалонька” привернула близько 43 000 оцінок користувачів на сайті із середньою оцінкою 7 із 10. Це загалом узгоджується із загальними відгуками на сайті, які, як правило, дещо більш позитивні, ніж на тих сайтах, які збирають висновки професійних критиків.

Представники IMDb написали, що “механізм оцінки сайту виявив незвичайну активність голосування. Щоб зберегти надійність нашої рейтингової системи, було застосовано альтернативне обчислення”. Подібна ситуація вже спостерігалась раніше.

Минулого року компанія Amazon, якій належить IMDb, запровадила 72-годинну попередню модерацію для відгуків користувачів на фільм “Володар перснів: Персні влади”, який викликав негативну реакцію за те, що кольорових людей назвали жителями Середзем’я.

Русалонька стала об’єктом расистських звинувачень після того, як було оголошено, що роль звичної глядачеві рудоволосої та світлошкірої русалки Аріель зіграє темношкіра акторка Холлі Бейлі.

Коли кадри з фільму були вперше опубліковані, хештег #NotMyAriel набрав обертів у мережі. Розмовляючи з The Guardian минулого місяця, Бейлі наголосила на своїй гордості за цю роль і сподівалася, що таке представлення буде корисним для молодих чорношкірих жінок.

“Якби у мене була чорна русалка (коли я була дівчинкою), це було б божевіллям, це змінило б усе моє бачення, все моє життя, мою впевненість, мою самооцінку. Деякі люди кажуть: “О, це звичайна річ”, тому що вони мали це все життя. Для них це нічого. Але насправді це так важливо”.