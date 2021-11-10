Про це повідомила пресслужба Меморіального центру.

Список номінантів сформувала колегія з більш ніж 4 тисяч членів Європейської кіноакадемії. Його було оголошено 9 листопада на Європейському кінофестивалі в Севільї (Іспанія).

Усього у номінації “кращий документальний фільм“ за «європейський “Оскар“ змагатимуться 5 стрічок. Окрім картини “Бабин Яр. Контекст“ (Україна), це “Тікай“, режисер Jonas Poher Rasmussen, “Містер Бахман та його клас“ (Німеччина), режисерка Марія Шпет, “Приборкання саду“ (Швейцарія, Німеччина), режисер Саломе Джаші, “Найгарніший хлопчик у світі“ (Швеція), режисери Крістіна Ліндстром та Крістіан Петрі.

Зазначається, що документальний фільм “Бабин Яр. Контекст“ зробила нідерландська компанія ATOMS & VOID на замовлення Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр“. В основу стрічки покладена архівна кінохроніка про події на території окупованої України. Криваві події “Голокосту від куль“ та масові розстріли, зокрема трагічні події в Бабиному Яру, де лише за два дні – 29–30 вересня 1941 року – нацисти розстріляли 33 771 єврея. У фільмі також йдеться про радянську політику замовчування та дії, що призвели до Куренівської трагедії.

ДОВІДКА. European Film Awards, або Європейський кіноприз, – нагорода за видатні досягнення в європейському кінематографі, яку вручає Європейська кіноакадемія (European Film Academy) щороку, починаючи з 1988-го. За задумом засновників, вона конкурує з “Оскаром“ як головна кінематографічна премія об’єднаної Європи. Нагороди роздають у понад 10 категоріях. Переможців оголосять у Берліні 11 грудня 2021 року.