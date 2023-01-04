Фільм сценариста та режисера Раяна Джонсона "Скляна цибуля" протягом 10 днів зібрав 209 мільйонів годин перегляду, ставши третім найпопулярнішим в історії Netflix.

Про це повідомляє Variety.

У наступній частині блокбастера “Ножі наголо”, яку Джонсон зняв за мотивами творів Агати Крісті протягом двох тижнів тримається у десятці найкращих фільмів на Netflix.

Прем’єра відбулася 23 грудня. Як пише видання, протягом вихідних фільм набрав близько 127 мільйонів годин перегляду.

Наразі у рейтингу на Netflix перед “Скляною цибулею” знаходиться “Червоне повідомлення”, а потім “Не дивись вгору”.

ДОВІДКА. “Ножі наголо” — детективна стрічка Раяна Джонсона, що на екрани 2019 році. Фільм отримав номінацію на премію “Оскар” за найкращий сценарій.