Президент України Володимир Зеленський виконав вимогу луцького терориста Максима Кривоша і записав відео з текстом: "Фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім". Відео Зеленський опублікував на своїй сторінці у Facebook.

#Букви розповідають, про що фільм.

Фільм “Земляни” був знятий у 2005 році компанією Nation Earth і став першим її проєктом. Режисер картини – зоозахисники Шон Монсон. Він працював над фільмом шість років.

Творці фільму – веган-активісти – розповідають про страждання тварин, їх експлуатацію в промисловості, в медичних дослідженнях і галузі моди. Велику частину епізодів знято прихованою камерою.

У цього фільму є продовження – “Єдність” і “Істоти”, робота над цим фільмом зараз триває.

“Земляни” переведені на більш ніж 40 мов, отримали кілька нагород.

Фільм не рекомендують дивитися особам молодше 18 років, вагітним жінкам і людям з нестійкою психікою.

У свою чергу зоозахисники України засудили заклики терориста до перегляду фільму. За їх словами, фільм “Земляни” не має нічого спільного з насильством над людьми.

“Закликаємо журналістів та загалом всіх громадян України з холодним розумом поставитись до вимог злочинця. Просимо не демонізувати фільм і не намагатись на підставі цієї вимоги дискредитувати зоозахисну спільноту та людей, що закликають до співчуття до всіх живих істот. На нашу думку, терорист діє прямо протилежно до цих ідей”, – йдеться у повідомленні.

Озвучував фільм Хоакін Фенікс, автор саундтрека – Мобі – обидвоє відомі зоозахисники.

Автори звернення підкреслили, що в книзі терориста “Філософія злочинця”, де він імовірно пояснює свій світогляд, немає згадок про зоозахисні ідеї, вегетаріанство або веганство.

Нагадаємо, вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.