Україну представляв гурт Go_A з піснею “Шум”, який виступив під номером 19 та посів п’яте місце.

Переможцем же став італійський рок-гурт “Måneskin”, який представив пісню “Zitti E Buoni”.

Загалом у фіналі взяли участь 20 країн, які за результатами голосування отримали найбільше балів у півфіналах; країна, яка приймала конкурс, – Нідерланди; та країни “великої п’ятірки” (засновники конкурсу) – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія.

#Букви зібрали відео виступів усіх учасників шоу (вони розміщені в тому порядку, в якому співаки виходили на сцену).

1. Кіпр: Elena Tsagrinou – “El Diablo”;

2. Албанія: Anxhela Peristeri – “Karma”;

3. Ізраїль: Eden Alene – “Set Me Free”;

4. Бельгія: Hooverphonic – “The Wrong Place”;

5. Росія: Manizha – “Russian Woman”;

6. Мальта: Destiny – “Je Me Casse”;

7. Португалія: The Black Mamba – “Love Is On My Side”;

8. Сербія: Hurricane – “Loco Loco”;

9. Велика Британія: James Newman – “Embers”;

10. Греція: Stefania – “Last Dance”;

11. Швейцарія: Gjon’s – “Tears Tout l’Univers”;

12. Ісландія: Daði og Gagnamagnið – “10 Years”;

13. Іспанія: Blas Cantó – “Voy A Quedarme”;

14. Молдова: Natalia Gordienko – “Sugar”;

15. Німеччина: Jendrik – “I Don’t Feel Hate”;

16. Фінляндія: Blind Channel – “Dark Side”;

17. Болгарія: Victoria – “Growing Up Is Getting Old”;

18. Литва: The Roop – “Discoteque”;

19. Україна: Go_A – “SHUM”;

20. Франція: Barbara Pravi – “Voilà”;

21. Азербайджан: Efendi – “Mata Hari”;

22. Норвегія: TIX – “Fallen Angel”;

23. Нідерланди: Jeangu Macrooy – “Birth Of A New Age”;

24. Італія: Måneskin – “Zitti E Buoni”;

25. Швеція: Tusse – “Voices”;

26. Сан-Марино: Senhit – “Adrenalina”.