Про це повідомляє Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА).
Стадіон Енергія-Гданська буде заповнений на 25% від місткості. Таким чином, вирішальний матч Ліги Європи зможуть відвідати 9,5 тисячі глядачів.
Два клуби, які вийдуть у фінал, отримають по 2000 квитків. Ще 2000 надійдуть у продаж на сайті УЄФА для широкої публіки.
Решта квитків зарезервовані для місцевого оргкомітету, УЄФА та національних асоціацій, комерційних партнерів і мовників.
У фіналі Ліги Європи зіграють переможці пар Арсенал — Вільярреал і Манчестер Юнайтед — Рома.
Продаж квитків вже стартував. До п’ятниці, 7 травня, 15:00 за київським часом вболівальники зможуть залишати заявки на їхню покупку не більше двох в одні руки.
Скільки коштують квитки:
Квитки 1-ї категорії: 130 євро
Квитки 2-ї категорії: 90 євро
Квитки 3-ї категорії: 65 євро
Квитки 4-ї категорії: 40 євро.
- Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на тлі новин про створення Європейської Суперліги вводить новий формат єврокубків сезону 2024/25. Зміни торкнуться передусім Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій.