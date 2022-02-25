Про це йдеться у заяві УЄФА.
“УЄФА хоче висловити свою вдячність президенту Французької Республіки Емманюелю Макрону за його особисту підтримку та відданість тому, щоб найпрестижніша гра європейського клубного футболу була перенесена до Франції під час кризи”, – зазначають в УЄФА.
У заяві зазначається, що спільно з урядом Франції УЄФА повністю підтримуватиме зусилля багатьох зацікавлених сторін для забезпечення порятунку футболістів та їхніх сімей в Україні, які зазнають тяжких людських страждань, руйнувань та переміщення.
Виконавчий комітет УЄФА також вирішив залишатися в режимі очікування для скликання подальших позачергових зустрічей, на регулярній постійній основі, якщо це необхідно, для повторної оцінки правової та фактичної ситуації в міру її розвитку та прийняття подальших рішень у разі необхідності.
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