Сьогодні, 22 лютого, відбудеться фінал національного відбору учасника від України на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2020".

#Букви розповідають, де його дивитися та як голосувати.

Учасники

За право представляти нашу країну на пісенному конкурсі змагатимуться шестеро виконавців, які вибороли перемогу у першому та другому півфіналі нацвідбору, що відбулися 8 та 15 лютого.

За підсумками жеребкування було визначено такий порядок виступів фіналістів:

KRUTЬ Jerry Heil Go-A David Axelrod KHAYAT TVORCHI

Де дивитися?

Фінал нацвідбору транслюватимуть наживо на телеканалах, радіо і діджитал-платформах.

Телебачення супутникове і цифрове:

• “UA: Перший”

• “UA: Культура”

• СТБ.

Радіо:

• Перший канал “Українського радіо”

• Радіо “Промінь”

Діджитал:

• Сайти телеканалів “UA: Першого”, “UA: Культура”, СТБ і “UA: Євробачення”

• Facebook-сторінках “UA: Євробачення”, “UA: Перший”, “Cуспільне мовлення”, СТБ

• YouTube-канал “UA: Першого” та СТБ

• Мобільні додатки suspilne.tv і suspilne.radio

Як голосувати?

Ведучий нацвідбору Сергій Притула повідомить у прямому ефірі, коли лінії для голосування відкриють та закриють. Слід зазначити, що до цього моменту і після нього голоси зараховуватися не будуть.

Важливо, що голос за фаворита з одного номера можна віддати лише раз.

Саме голосування відбуватиметься за допомогою SMS на номер 7766 (з кодом у тексті повідомлення від “1” до “6”). Вартість SMS становить для всіх операторів 0,94 грн, лише у “ТриМоб” – 0,25 грн.

Також проголосувати можна буде у додатку Teleportal в розділі “Голосування”. Це безкоштовно.

Результати голосування глядачів (50 %) і суддів (50 %) додаватимуться один до одного. За підсумками загального результату буде сформована рейтингова таблиця. Якщо два або більше учасників наберуть однакову кількість балів, то перевагу матиме той, за кого проголосувало більше глядачів.