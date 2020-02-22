#Букви розповідають, де його дивитися та як голосувати.
Учасники
За право представляти нашу країну на пісенному конкурсі змагатимуться шестеро виконавців, які вибороли перемогу у першому та другому півфіналі нацвідбору, що відбулися 8 та 15 лютого.
За підсумками жеребкування було визначено такий порядок виступів фіналістів:
- KRUTЬ
- Jerry Heil
- Go-A
- David Axelrod
- KHAYAT
- TVORCHI
Де дивитися?
Фінал нацвідбору транслюватимуть наживо на телеканалах, радіо і діджитал-платформах.
Телебачення супутникове і цифрове:
• “UA: Перший”
• “UA: Культура”
• СТБ.
Радіо:
• Перший канал “Українського радіо”
• Радіо “Промінь”
Діджитал:
• Сайти телеканалів “UA: Першого”, “UA: Культура”, СТБ і “UA: Євробачення”
• Facebook-сторінках “UA: Євробачення”, “UA: Перший”, “Cуспільне мовлення”, СТБ
• YouTube-канал “UA: Першого” та СТБ
• Мобільні додатки suspilne.tv і suspilne.radio
Як голосувати?
Ведучий нацвідбору Сергій Притула повідомить у прямому ефірі, коли лінії для голосування відкриють та закриють. Слід зазначити, що до цього моменту і після нього голоси зараховуватися не будуть.
Важливо, що голос за фаворита з одного номера можна віддати лише раз.
Саме голосування відбуватиметься за допомогою SMS на номер 7766 (з кодом у тексті повідомлення від “1” до “6”). Вартість SMS становить для всіх операторів 0,94 грн, лише у “ТриМоб” – 0,25 грн.
Також проголосувати можна буде у додатку Teleportal в розділі “Голосування”. Це безкоштовно.
Результати голосування глядачів (50 %) і суддів (50 %) додаватимуться один до одного. За підсумками загального результату буде сформована рейтингова таблиця. Якщо два або більше учасників наберуть однакову кількість балів, то перевагу матиме той, за кого проголосувало більше глядачів.
- Раніше організатори показали фото сценічного майданчика пісенного конкурсу “Євробачення-2020”, який пройде в Роттердамі (Нідерланди).
- Переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2019” став представник Нідерландів Дункан Лоуренс. Він на конкурсі виступив із піснею “Arcade”. Україна участі в конкурсі не брала після скандалу навколо співачки MARUV.