14 березня, у Буковелі відбудеться фінал проекту ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP, що проходить у форматі гран-прі.
У третій, завершальній частині проекту, стануть відомі імена найкращих: переможців 4 титульних поєдинків, серед аматорів та професіоналів груп А та Б.
У боях за звання чемпіона змагатимуться:
· Професіонали:
Ахремчик Роман – Літвінов Сергій, у ваговій категорії 57 кг
Стахнюк Артур – Жураківський Анатолій у ваговій категорії 70 кг
· Аматори:
Андрєєв Олег – Пєнкін Валентин у ваговій категорії 70 кг
Богославский Олександр – Гадиров Денис у ваговій категорії 84 кг
14 березня, 20.00, РЦ “Бука”, за пiдтримки:
Всесвітньої Ліги WWFC, Української федерації змішаних бойових мистецтв UF MMA, міжнародної беттінгової компанії FAVBET та курорту Буковель
Повний файт-кард турніру:
1. Півоварчук Юрій- Борзіло Олександр 60 кг – аматори
2. Шульженко Олександр – Абрамян Георгій 60 кг – аматори
3. Хуторянскій Олександр – Коломієць Кирило 77 кг – аматори
4. Андрєєв Олег – Пєнкин Валентин 70 кг – аматори
5. Богославский Александр – Гадиров Денис 84 кг – аматори
6. Овчинникова Надежда – Семаль Валентина 48 кг – професіонали
7. Токаревский Данил – Зубенко Андрей 70 кг – професіонали
8. Кукоаре Влад – Гудз Илья 66 кг – професіонали
9. Головайчук Тарас – Лупінов Ілля 93 кг – професіонали
10. Ахремчик Роман – Літвінов Сергій 57 кг – професіонали
11. Стахнюк Артур – Жураківский Анатолий 70 кг – професіонали
Генеральний медіа-партнер – телеканал XSPORT
Генеральний партнер турніру – компанія FAVBET
Генеральний медiа партнер – телеканал XSPORT
Ексклюзивний спонсор – Буковель