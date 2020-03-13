Вже у цю суботу відбудуться вирішальні поєдинки за титул чемпіона серед професіоналів та аматорів ліги WWFC і федерації UFMMA.

14 березня, у Буковелі відбудеться фінал проекту ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP, що проходить у форматі гран-прі.

У третій, завершальній частині проекту, стануть відомі імена найкращих: переможців 4 титульних поєдинків, серед аматорів та професіоналів груп А та Б.

У боях за звання чемпіона змагатимуться:

· Професіонали:

Ахремчик Роман – Літвінов Сергій, у ваговій категорії 57 кг

Стахнюк Артур – Жураківський Анатолій у ваговій категорії 70 кг

· Аматори:

Андрєєв Олег – Пєнкін Валентин у ваговій категорії 70 кг

Богославский Олександр – Гадиров Денис у ваговій категорії 84 кг

14 березня, 20.00, РЦ “Бука”, за пiдтримки:

Всесвітньої Ліги WWFC, Української федерації змішаних бойових мистецтв UF MMA, міжнародної беттінгової компанії FAVBET та курорту Буковель

Повний файт-кард турніру:

1. Півоварчук Юрій- Борзіло Олександр 60 кг – аматори

2. Шульженко Олександр – Абрамян Георгій 60 кг – аматори

3. Хуторянскій Олександр – Коломієць Кирило 77 кг – аматори

4. Андрєєв Олег – Пєнкин Валентин 70 кг – аматори

5. Богославский Александр – Гадиров Денис 84 кг – аматори

6. Овчинникова Надежда – Семаль Валентина 48 кг – професіонали

7. Токаревский Данил – Зубенко Андрей 70 кг – професіонали

8. Кукоаре Влад – Гудз Илья 66 кг – професіонали

9. Головайчук Тарас – Лупінов Ілля 93 кг – професіонали

10. Ахремчик Роман – Літвінов Сергій 57 кг – професіонали

11. Стахнюк Артур – Жураківский Анатолий 70 кг – професіонали

Генеральний медіа-партнер – телеканал XSPORT

Генеральний партнер турніру – компанія FAVBET

Генеральний медiа партнер – телеканал XSPORT

Ексклюзивний спонсор – Буковель