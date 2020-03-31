Про це заявив сьогодні на брифінгу очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, процес ускладнює пандемія коронавірусу.

“Цей процес триває. Він ускладнений через ситуацію з пандемією (коронавірусу, – ред.). Тому сьогодні фіналізуються списки, вони оновлюються. Ви знаєте, що ми мали деякі труднощі з цим, тому що не були допущені представники Червоного Хреста. Але ми ще раз отримали підтвердження від учасників Тристоронньої контактної групи, була розмова президента Зеленського з керівником Червоного Хреста, щоб на ту територію були негайно направлені їхні представники для удосконалення списків всіх людей, які там знаходяться”, – зазначив Єрмак.

Він розраховує, що нові обміни можуть розпочатися через один-два тижні.

“Ця робота триває, і я дуже сподіваюся, що, може, тиждень, може 10 днів, а може два тижні, і ми вже розпочнемо проводити ці обміни”, – наголосив Єрмак.