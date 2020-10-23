У США 23 жовтня відбувся фінальний раунд дебатів між кандидатами в президенти Дональдом Трампом (Республіканська партія) і Джо Байденом (Демократична партія), під час яких неодноразово згадувалася й Україна.

Про те, що відбувалося під час дебатів і які теми піднімалися, повідомляє американський телеканал CNN.

Дебати пройшли в Нешвіллі (штат Теннессі). Їх розділили на шість раундів по 15 хвилин.

Нововведенням дебатів було те, що кандидату, який не говорив, вимикали мікрофон, щоб він не міг перебивати опонента (таке правило було введено після попередніх дуже емоційних дебатів Трампа і Байдена).

Відтак, кандидати мали більше можливості висловитися і пояснити свої позиції щодо внутрішньої та зовнішньої політики.

Як зазначає CNN, цього разу виступ Трампа був стриманішим.

На дебати було винесено шість питань: боротьба з COVID-19; американські сім’ї та їхній добробут; расова проблема в США; глобальне потепління і забруднення навколишнього середовища; національна безпека; лідерство.

Модератором дебатів була журналістка NBC News Крістен Велкер.

Що кандидати заявляли про Україну

Упродовж дебатів кандидати в президенти неодноразово згадували про Україну.

Так, Дональд Трамп заявив, що його адміністрація надала летальну військову допомогу Україні, на відміну від адміністрації Барака Обами.

За словами Трампа, його попередник продавав Україні “лише подушки і простирадла”. “Ніхто не був більш жорстким до Росії, ніж я. У плані санкцій, в плані всього, що я зробив з НАТО. Коли Байден продавав Україні подушки і простирадла, я продав протитанкові ракети”, – наголосив Трамп.

Як відзначають журналісти CNN, це не до кінця відповідає дійсності. Так, Обама дійсно не надав Україні летальну зброю, однак, серед іншого, він розпорядився передати нашій країні протимінні радари, броньовані “Хаммери” і прилади нічного бачення.

Крім того, Трамп дорікнув супернику, що той не зміг перешкодити окупації Криму Росією, бувши віцепрезидентом при Обамі.

“Упродовж президентства Обами РФ забрала велику частину, яка мала б бути Україною. Ви віддали це їм”, – звернувся Трамп до Байдена.

Як приклад своєї жорсткої позиції щодо РФ Трамп також згадав, що розширив можливості НАТО, наполігши на збільшенні внесків до Північноатлантичного альянсу “для захисту від Росії”.

Своєю чергою Джо Байден звинуватив опонента в бездіяльності щодо втручання у вибори в США. Байден запевнив, що “будь-яка країна, яка спробує втрутитися в американські вибори, заплатить ціну”.

“У ці вибори були залучені Росія, Китай, і тепер ми дізналися, що Іран також. Вони заплатять ціну, якщо мене оберуть. Вони втручаються в американський суверенітет. І наскільки мені відомо, президент не сказав ні слова Путіну про це. Я не знаю, чому”, – наголосив Байден.

Під час дебатів була згадана й історія, пов’язана з сином Байдена – Хантером. Так, Трамп згадав про участь останнього в раді директорів української компанії Burisma.

Трамп сказав, що ніколи не отримував ні копійки від України, тоді як Хантер Байден заробляв в компанії Burisma, а його батько отримував відкати. У відповідь Байден заявив, що ні він, ні його син Хантер грошей з України не отримували.

Колишній віцепрезидент звинуватив Трампа в поширенні російської дезінформації.

“Я у своєму житті ніколи не взяв ні копійки від іноземної держави”, – відповів Байден.