Рішення Якова Смолія щодо відставки з поста голови Нацбанку може позначитися на подальшій співпраці України з Міжнародним валютним фондом і проведенні реформ у країні.

Про це йдеться в статті британського журналіста Бена Холла для газети Financial Times.

Як повідомлялося раніше, 1 липня глава Нацбанку Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням. За словами Смолія, цей крок — “відповідь на систематичний політичний тиск”. У п’ятницю, 3 липня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, де буде розглянуто питання відставки Смолія.

Холл висловив думку, що відсторонення Смолія “є серйозним ударом по реформістських повноваженнях президента Володимира Зеленського і може поставити під загрозу нещодавно узгоджену допомогу МВФ у розмірі 5 млрд доларів”.

Журналіст зазначив, що деякі кроки Зеленського викликають “серйозні сумніви в його прагненні очистити країну”.

“Пан Зеленський — колишній телевізійний комік, який був обраний президентом торік, пообіцявши боротися з корупцією та модернізувати економіку. Але в березні він відмовився від свого прем’єр-міністра і міністра економіки, який здобув освіту в США, а також від генерального прокурора-реформатора”, — вказав він.

Автор статті зазначив, що Нацбанк був “одним з небагатьох авторитетних державних органів України”, адже саме йому міжнародні партнери приписують “приборкання інфляції та стабілізацію економіки” після незаконної анексії Криму Росією і розпалювання конфлікту на сході країни.

Серед досягнень НБУ називають також приватизацію “ПриватБанку”, визнання незаконності якої колишній власник банку, олігарх Ігор Коломойський, домагається в судах. Також називають очищення нефункціональної й корумпованої банківської системи країни шляхом закриття десятків банківських установ.

При цьому НБУ протягом останнього року стикається з тиском і залякуваннями, про що ще в грудні заявляла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Атаки на НБУ, на думку його ексголови Валерії Гонтаревої, посилилися після того, як Україна отримала допомогу від МВФ.

“Центральний банк піддався нападкам після президентських виборів. Як тільки Україна отримала транш допомоги МВФ, атаки прискорилися. Зеленський та його команда давно хотіли цієї відставки”, — сказала Гонтарєва.

Президент Американської торговельної палати в Україні Енді Хандер зауважив, що до Смолія як керівника НБУ інвестори та бізнесмени ставилися з повагою. Ситуація, що склалася, своєю чергою ставить під питання подальшу співпрацю України з МВФ.

“У ділових кіл зараз є серйозні побоювання з приводу незалежності Національного банку і продовження програми МВФ. Смолій користується великою повагою серед міжнародного бізнесу та інвесторів за його відмінний послужний список. Час цього несподіваного кроку не мав прийти в гіршиу годину, коли економіка України в занепаді”, — сказав Енді Хандер.

Аналогічну думку висловив Тімоті Еш з BlueBay Asset Management — найбільшої європейської компанії, що займається кредитуванням і розробкою інвестиційних стратегій.

“НБУ вважається найнадійнішою установою серед іноземних інституційних інвесторів. Страшні новини для України. Майбутнє програми МВФ має бути під питанням. Хто стане наступником Смолія, матиме вирішальне значення”, — сказав у своєму твіттері Тімоті Еш з BlueBay Asset Management.

Еш також зазначив, що Смолій прийняв рішення після того, як Київ запустив нову 12-річну програму єврооблігацій. Це викликає побоювання в інвесторів.