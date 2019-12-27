18:12 Мінкульт в лютому запустить телеканал для тимчасово окупованих територій
18:06 У «Нафтогазі» заявили, що газові переговори ще тривають
17:56 В'ятрович вимагає притягнути до відповідальності учасників комуністичної конференції
17:42 Україні виплатили перший штраф за порушення повітряного простору над Кримом
17:41 Видання The Babel, яке фінансує Коломойський, припиняє роботу
17:07 У СБУ заявили, що за рік у диппредставництвах викрили шестеро шпигунів
17:03 «Євросолідарність» вимагає порушити справу проти Труби
16:39 Радником Гончарука став чиновник, якого двічі звільняли за прогули
16:32 США опублікували правила дистанційної ідентифікації дронів
16:08 Єврокомісія підтвердила готовність ГТС України працювати за європейськими стандартами
15:58 У Києві випробували новий Шулявський міст: Кличко в цей час стояв під ним
15:56 Незаконно засудженим кримським татарам не надають допомогу, – Денисова
15:25 НАБУ та СБУ обшукують Адміністрацію морських портів
15:10 Прокурори закликали перенести засідання по екс-«беркутівцям»: у суді перерва
14:59 В аеропорт «Бориспіль» запустили новий 3-секційний дизель-поїзд
14:47 Депутат Херсонської міськради не погодився, що «Росія – зло»
14:23 Укртелеком не підніматиме ціни на фіксовану телефонію
14:22 У Канаді з фільму «Сам вдома 2» вирізали сцену з Трампом
14:20 В Україні створять Нацкомісію у сфері транспорту
13:43 Росія сподівається, що Україна відновить імпорт електроенергії
13:42 У 2019 році за держзраду засудили 24 особи, за тероризм – 35, – контррозвідка
13:10 Фінський стартап навчився робити їжу з повітря і електрики
13:01 Уряд схвалив законопроєкт про позасудове вирішення суперечок
12:28 У РФ заявили, що санкції США проти «Північного потоку-2» це «недобросовісна конкуренція»
12:25 Вперше за місяць: Нацбанк трохи послабив курс гривні до долара
12:22 63% пластикового сміття в океан викидають вісім країн
11:51 Обмін полоненими між Україною і бойовиками відбудеться 29 грудня, – ЗМІ
11:39 Президент Іраку подав прохання про відставку через антиурядові протести
11:27 Теплопостачальники почали знижувати тарифи для населення, – Гончарук
10:27 «Обмін полоненими»: ОП не консультувався щодо звільнення кримських татар

Видання The Babel, яке фінансує Коломойський, припиняє роботу

Видання The Babel, що фінансує, зокрема, український олігарх Ігор Коломойський, припиняє роботу.

П’ятниця, 27 грудня 2019, 17:41

Про це повідомили в фейсбук шеф-редактор видання Катерина Коберник та головний редактор Гліб Гусєв.

“Бабель” закривається. Ні, не так. “Бабель” закритий. Past Perfect, минуле досконале. Більше дев’ятисот матеріалів. Півтора роки роботи. Два, якщо вважати період, коли виношували та народжували”, — написав Гусєв.

Також він зазначив, що протягом найближчого тижня виходитимуть матеріали, підготовлені редакцією заздалегідь, після чого роботу буде остаточно припинено.

“Ми не зупинимося миттєво. У видання є деяка інерція, ми запланували та вже зробили кілька матеріалів, які будуть виходити в перших числах січня”, — додав він.

У свою чергу Коберник заявила, що причиною закриття видання стало припинення фінансування. Водночас вона наголосила, що видання може продовжити роботу, проте з новою командою.

“З нового року нинішнього theБабель більше не буде. Ми були онлайн рік та майже чотири місяці. Ще майже рік готували запуск. Одразу відповім на питання “чому?” — фінансування проєкту припинили. Чому — не знаю. Не питайте в личку, мені нічого не пояснили. Чи буде на цьому домені надалі виходити контент з новою командою — не знаю. Це вирішать залишилися акціонери. Мене та Гліба серед них не буде”, — зазначила вона.

Зазначимо, що одним з інвесторів проєкту був олігарх Ігор Коломойський.

“Акціонерів у сайту кілька. У тому числі Коломойський. У всіх різна роль і внесок. Чи впливають вони чи ні – судити потрібно по контенту. Головне, все в курсі. Це чесно”, — повідомляла Катерина Коберник в пості від 17 вересня 2018 року, присвяченому запуску проєкту.

Підводячи підсумки роботи видання, Коберник запевнила, що Коломойський в роботу видання не втручався. Також вона повідомила, що стосовно закриття проєкту олігарх інформації поки не надав.

“Коломойський … Він не втручався, нічого ніколи не просив і не говорив про Бабеля. І зараз не говорить”, — підкреслила Коберник.

Теги: Ігор Коломойський, издание

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!