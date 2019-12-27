Видання The Babel, яке фінансує Коломойський, припиняє роботу

Про це повідомили в фейсбук шеф-редактор видання Катерина Коберник та головний редактор Гліб Гусєв.

“Бабель” закривається. Ні, не так. “Бабель” закритий. Past Perfect, минуле досконале. Більше дев’ятисот матеріалів. Півтора роки роботи. Два, якщо вважати період, коли виношували та народжували”, — написав Гусєв.

Також він зазначив, що протягом найближчого тижня виходитимуть матеріали, підготовлені редакцією заздалегідь, після чого роботу буде остаточно припинено.

“Ми не зупинимося миттєво. У видання є деяка інерція, ми запланували та вже зробили кілька матеріалів, які будуть виходити в перших числах січня”, — додав він.

У свою чергу Коберник заявила, що причиною закриття видання стало припинення фінансування. Водночас вона наголосила, що видання може продовжити роботу, проте з новою командою.

“З нового року нинішнього theБабель більше не буде. Ми були онлайн рік та майже чотири місяці. Ще майже рік готували запуск. Одразу відповім на питання “чому?” — фінансування проєкту припинили. Чому — не знаю. Не питайте в личку, мені нічого не пояснили. Чи буде на цьому домені надалі виходити контент з новою командою — не знаю. Це вирішать залишилися акціонери. Мене та Гліба серед них не буде”, — зазначила вона.

Зазначимо, що одним з інвесторів проєкту був олігарх Ігор Коломойський.

“Акціонерів у сайту кілька. У тому числі Коломойський. У всіх різна роль і внесок. Чи впливають вони чи ні – судити потрібно по контенту. Головне, все в курсі. Це чесно”, — повідомляла Катерина Коберник в пості від 17 вересня 2018 року, присвяченому запуску проєкту.