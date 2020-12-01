Про це йдеться у щорічному звіті щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
“Фінансовий стан нереформованої компанії “Укрзалізниця” залишається критичним”, – йдеться у звіті.
В Євросоюзі зазначили, що в Україні досі не ухвалено ключові законопроєкти у сфері транспорту. Мова йде про законодавче регулювання сфери залізничного та внутрішнього водного транспорту, мультимодальних перевезень та небезпечних вантажів.
Також у звіті йдеться про те, що Україна не затвердила план реалізації Національної транспортної стратегії. Наголошується на неврегульованості сфери реформування інфраструктурних проєктів, важливих для запровадження стандартів ЄС у сфері управління інфраструктурою.
- Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко в березні 2020 року задекларував понад 300 тисяч гривень винагороди за роботу.
- Керівництво АТ “Укрзалізниця” замість ремонту дизельних потягів закупила два лімузини Audi А8 Long по 4,5 млн грн кожен.
- Член наглядової ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко не зміг відповісти на запитання, якої ширини колія української залізниці.