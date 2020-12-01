Європейський союз заявив, що Україна досі не ухвалила ряду важливих законопроєктів у сфері транспорту. Зокрема, в ЄС відзначили “критичний” фінансовий стан “Укрзалізниці”.

Про це йдеться у щорічному звіті щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

“Фінансовий стан нереформованої компанії “Укрзалізниця” залишається критичним”, – йдеться у звіті.

В Євросоюзі зазначили, що в Україні досі не ухвалено ключові законопроєкти у сфері транспорту. Мова йде про законодавче регулювання сфери залізничного та внутрішнього водного транспорту, мультимодальних перевезень та небезпечних вантажів.

Також у звіті йдеться про те, що Україна не затвердила план реалізації Національної транспортної стратегії. Наголошується на неврегульованості сфери реформування інфраструктурних проєктів, важливих для запровадження стандартів ЄС у сфері управління інфраструктурою.