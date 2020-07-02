Профільний комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР звільнити голову Національного банку Якова Смолія.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook перший заступник голови фінансового комітету, нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

“Комітет з питань фінансів підтримав постанову про звільнення пана Смолія з посади голови НБУ. 16 “за”, – написав він.

Железняк уточнив, що депутати від “Голосу” не голосували за це рішення, оскільки не почули, хто саме чинив на Смолія системний політичний тиск.

Самого голови Національного банку на засіданні комітету не було.

У прес-службі “Голосу” уточнили, що за проєкт постанови про звільнення Смолія голосували в основному нардепи від “Слуги народу”.

За даними “Голосу”, зараз розглядається можливість провести позачергове засідання Верховної Ради вже завтра – щоб розглянути кадрові питання.

Нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко повідомив в своєму Telegram-каналі, що “ЄС” на засіданні комітету також не підтримала постанову.