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Фінансування тероризму, Pandora Papers і «вагнергейт»: до СБУ і ОГП подано заяви про злочини Зеленського та його оточення

До Служби безпеки України та Офісу генпрокурора звернулися з повідомленнями про злочини, скоєні президентом Володимиром Зеленським та його оточенням.

Понеділок, 11 жовтня 2021, 20:14

Про це повідомили у пресслужбі політсили “Європейська Солідарність”.

Загалом представниками партії подано три заяви про вчинення злочинів. Вони пов’язані зі спецзаходом щодо “вагнерівців”, витоком фінансових документів Pandora Papers та фінансуванням тероризму через державний “Укрексімбанк”.

“Вагнергейт”

Генерал СБУ, депутат Київради від “Європейської Солідарності” Віктор Кононенко подав до Служби безпеки України заяву про злочин, скоєний президентом Володимиром Зеленським, а саме — повідомлення невизнаному президентові Білорусі Олександрові Лукашенку секретної інформації про найманців з ПВК “Вагнера”, інформує пресслужба “ЄС”.

Як відомо, вперше Володимир Зеленський заговорив про спецоперацію щодо “вагнерівців” майже через рік після її зриву — 24 червня 2021 року в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1”.

Під час інтерв’ю він також заявив, що телефонував Олександру Лукашенку щодо “вагнерівців”, щоб сказати, що Україна готова передати повну інформацію стосовно цих осіб.

На переконання Кононенка, під час цієї розмови відбулося розголошення таємної інформації секретоносієм (ст. 328 Кримінального кодексу України).

“Володимир Зеленський щонайменше тричі сказав, що особисто він передав президенту Білорусі Олександру Лукашенку інформацію про перебування в його країні членів ПВК “Вагнер”. Тобто він розголосив інформацію з обмеженим доступом. На своїй посаді Володимир Зеленський є секретоносієм. Він дійсно має доступ до таємної інформації. Він дійсно може заслуховувати і віддавати вказівки керівникам спеціальних служб. Але в будь-якому разі він не має розголошувати цю інформацію стороннім особам”, – сказав генерал СБУ.

“У нас є всі підстави вважати, що Володимир Зеленський скоїв злочин, передбачений статтею 328 Кримінального кодексу України. У зв’язку з цим ми сьогодні прийшли до СБУ подати відповідну заяву”, – додав Кононенко.

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Pandora Papers

Співголова фракції “ЄС” в парламенті Артур Герасимов в етері телеканалу “Прямий” також зазначив, що нардепи подали заяву до Офісу генерального прокурора про ймовірне відмивання коштів, вкрадених у вкладників “ПриватБанку”, через офшорні структури “Кварталу 95”.

Нагадаємо, Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів рік досліджував глобальний витік документів 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії. Цей масив даних отримав назву Pandora Papers. В роботі над ним брали участь 600 журналістів з усіх куточків світу. Україна посіла перше місце за кількістю причетних до офшорного скандалу Pandora Papers.

Журналісти “Слідство.Інфо” заявили, що знайшли в документах підтвердження того, що у 2012 році “кварталівці” зареєстрували понад десяток фірм на Британських Віргінських островах, Белізі та на Кіпрі. В серці цієї мережі містилася фірма Maltex Multicapital Corp. Згідно з документами витоку, Maltex була порівну поділена між фірмами Володимира Зеленського, братів Сергія та Бориса Шефірів та ще одного “кварталівця” – сценариста та режисера продуктів студії Андрія Яковлева.

Також раніше “Слідство.Інфо” повідомляло, що президент України Володимир Зеленський та його оточення могли бути причетними до переказів 40 млн доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Ці кошти могли бути частиною історії з виведення та відмивання грошей “ПриватБанку”.

“Наскільки інформація журналістів про брудні гроші з “ПриватБанку”, вкрадені у кожного українця, відповідає дійсності? Бо у мене сумнівів майже немає. Але ми хочемо отримати відповідь правоохоронних органів”, – зазначив Герасимов.

“Укрексімбанк”

Також депутати “ЄС” подали заяву щодо підозрілого кредиту на 60 млн доларів, який державний “Укрексімбанк” видав підприємцю з тимчасово окупованої території України, яка контролюється російськими бойовиками.

Як відомо, на журналістів програми “Схеми” — розслідувача Кирила Овсяного та оператора  Олександра Мазура — напали в “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю з головою правління Євгеном Мецгером просто в його кабінеті. Момент нападу журналісти зафільмували на камери, на які записували інтерв’ю. Працівники банку видалили ці записи, але журналістам вдалося відновити файли за допомогою технічних фахівців.

Напад стався після того, як пролунало питання про цей підозрілий кредит.

“Якби все було нормально, він би спокійно відповів, приніс папери та все було б нормально. Він зірвався, і вся країна, весь світ бачив ці зйомки. З одного боку б’ють журналістів. З іншого боку – фінансування тероризму. Журналісти зробили свою справу, зробили розслідування. І ми звертаємось до правоохоронних органів, аби  вони теж дали свою оцінку цим речам”, – заявив Герасимов.

“[Заява] стосується ймовірного фінансування тероризму. Це коли чи то куми, чи то свати, чи то родичі Зеленського причетні напряму до фінансування тероризму. І ми подаємо цю заяву про злочин до Офісу Генерального прокурора”, – зазначив Герасимов.

Співголова парламентської фракції “ЄС” переконаний, що Мецгер не міг би видати такий кредит без погодження з президентом Володимиром Зеленським.

  • Нагадаємо, 22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російських найманців із ПВК “Вагнер”.
  • Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду. 3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис.
  • Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.
Теги: Володимир Зеленський, Pandora Papers, вагнергейт, вагнерівці, державна таємниця, Євген Мецгер, фінансування тероризму

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