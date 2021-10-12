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У вівторок, 12 жовтня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку, підозрюваному у державній зраді та фінансуванні тероризму народному депутатові.

Як сповіщалося, прокуратура вимагала для підозрюваного арешт з альтернативою застави у розмірі 1 млрд грн.

“Безальтернативності тут не може бути. Тому ми вимушені йти таким шляхом за КПК. Чому така сума? Тому що з іншим фігурантом ми йшли з таким самим клопотанням — тримання під вартою або застава 1 млрд”, — пояснювала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Судове засідання тривало понад 6 годин. Зрештою суд відмовив у задоволені клопотання сторони обвинувачення та застосував до Медведчука запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 7 грудня.

Зауважимо, що Медведчук вже перебуває під домашнім арештом до кінця жовтня як фігурант справи про державну зраду та розграбування національних цінностей на окупованій території.