США та НАТО зобов'язалися платити Афганістану по 4 мільярди доларів на рік до 2024 року на фінансування військових та безпекових сил країни, аби ті стримували Талібан.

Про це повідомляє АР.

Протягом 20-річної присутності в Афганістані, США витратили 89 мільярдів доларів на оснащення та навчання афганських військових. З цієї суми, за результатами аудиту, сотні мільйонів доларів було витрачено нераціонально.

Однак, контролювати фінансові витрати в Афганістані після 31 серпня, коли з країни виведуть американських військових, буде неможливо.

На 2022 рік асигнування США складають 3,3 мільярда доларів. Це мільярд доларів на підтримку афганських BBC та крила спеціальних місій, мільярд на паливо, боєприпаси та запчастини, 700 мільйонів – на виплату зарплати афганським солдатам. Як афганська армія буде фінансуватися після 2024 року – невідомо.

За даними SIGAR, понад 80% державного бюджету Афганістану – це гроші США та союзників.

Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним чи виникнуть інші непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.