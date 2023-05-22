Джерело: The Wall Street Journal
Епштейн погрожував Біллу Гейтсу та намагався шантажувати мультимільярдера через його позашлюбний зв’язок із російською бриджисткою.
У 2010 році Гейтс познайомився з Антоновою на турнірі з бриджу, коли їй було близько 20 років. Тоді ж, за інформацією видання, між ними і виник роман.
Згодом, нібито у 2013 році росіянка хотіла заснувати онлайн-школу гри в бридж BridgePlanet, для цього намагалася знайти фінансування. Саме тоді вона познайомилася з Епштейном через радника Гейтса Бориса Ніколіча. Епштейн не виділив коштів, натомість оплатив навчання їй з програмування.
Вже у 2017 році він написав Гейтсу електронного листа та попросив відшкодувати вартість курсу. Передбачається, що Епштейн так натякнув, що знає про роман Гейтса, який на той момент ще був одруженим.
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У виданні припускають, що Епштейн надіслав електронний лист із погрозами після того, як йому не вдалося змусити Гейтса вкласти кошти, як основного донора, у багатомільярдний благодійний фонд, який фінансист хотів створити спільно з JPMorgan.
Пресслужба Білла Гейтса відповіла на запит журналістів, зауваживши, що мільярдер не мав жодних фінансових стосунків з Епштейном.
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Водночас в інтерв’ю CNN у 2021 році Гейтс зазначив, що “кілька” зустрічей з Епштейном додали йому довіри, що було помилкою. За його словами, дружба з Епштейном була спробою отримати “мільярди на благодійність”.
У 2019 році Гейтс також підтвердив The Wall Street Journal, що зустрічався з Епштейном, але “не мав з ним жодних ділових або дружніх стосунків”.
Нагадаємо, що Епштейна тоді засудили за організацію проституції і звільнили через 13 місяців за угодою про визнання провини. На той час його жертвами визнали 36 неповнолітніх дівчат, яким він виплатив від 50 тисяч до 1 млн доларів компенсації. Епштейн вчинив самогубство у в’язниці в серпні 2019 року, коли очікував на суду за звинуваченнями в секс-торгівлі, не маючи можливості внести заставу.
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- ЗМІ повідомляли, що занепокоєння Мелінди викликали зв’язки чоловіка з Джеффрі Епштейном, який тоді вже був визнаний сексуальним злочинцем.
- Засновник Microsoft, мільярдер Білл Гейтс декілька разів пропонував працівницям компанії стосунки попри те, що був одружений із Меліндою Гейтс.
- Адвокати сина королеви Єлизаветти ІІ, принца Ендрю, отримали дозвіл на перегляд угоди 2009 року між Джеффрі Епштейном та потерпілою Вірджинією Джуффре.