Фінансовий директор компанії Trump Organization Аллен Вайссельберг почав звільнятися з дочірніх компаній за кілька днів до того, як прокуратура висунула йому звинувачення в податковому шахрайстві.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post, посилаючись на інсайдерську інформацію.

1 липня прокурори пред’явили звинувачення з 15 пунктів фінансовому директору та компанії Trump Organization.

Того ж дня Вайссельберг та компанія не визнали свою провину у широкомасштабній схемі податкових шахрайств.

У зв’язку з кримінальним провадженням, Вайссельберг почав звільнятися з дочірніх компаній Trump Organization як мінімум за тиждень до того, як окружна прокуратура Мангеттену оголосила проти нього обвинувальний акт із 15 пунктів. Про це свідчать документи, отримані Washington Post. Також відомо про те, що Вайссельберг звільнився з дочірніх компаній у Флориді.

Читайте також: Trump Organization та фіндиректора Вайссельберга звинуватили в податковому шахрайстві

В цілому, Вайссельберг звільнився із 54 дочірніх компаній.

Зокрема, Trump Organization оголосила про закриття дочірніх компаній. Адвокати Вайссельберг зустрілися з прокурорами 24 червня, аби вмовити не висовувати звинувачень проти фіндиректора.

Юристи Вайссельберга від коментарів з цього приводу відмовилися. Представники Trump Organization також не відповіли на запити щодо коментарів.

Перспективи кримінального провадження проти Trump Organization

Якщо буде доведено провину Trump Organization – на компанію чекають штрафи та інші санкції. Під загрозою можуть опинитися відносини компанії з банками, діловими партнерами. Але головне – проблеми з репутацією.

Якщо протизаконність дій Trump Organization буде доведено, прокуратурі легше буде вмовити Вайссельберга на співпрацю. Тоді він може дати покази проти Трампа в обмін на помилування.

Вайссельберг – ключова фігура в провадженні проти Trump Organization. Він працював в компанії десятки років. Коли Трамп був в Овальному кабінеті, саме фінансовий директор забезпечував роботу компанії.