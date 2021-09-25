Фінансова директорка китайської технологічної компанії Huawei Мен Ваньчжоу повернулася до Китаю після трирічного ув'язнення. Напередодні її звільнили за умовами угоди з американськими прокурорами.

Про це повідомляє BBC.

Ваньчжоу прилетіла до Шеньчженя в суботу ввечері, через кілька годин після того, як до Канади повернулися їх двоє громадян, яких звільнили в Китаї. Їх звинувачували в шпигунстві. Це канадський бізнесмен Майкл Спейвор та експредставник посольства Канади в Пекіні Майкл Ковріг. Наприкінці 2018 року їх затримали в Китаї. Важливо, що Пекін протягом 2,5 років заперечував, що заарештували канадців, як інструмент помсти за затримання Ваньчжоу.

У Канаді Ваньчжоу протягом трьох років була під домашнім арештом й боролася за те, аби її не екстрадували до США.

Напередодні прокурори Нью-Йорка передали до суду угоду Ваньчжоу щодо відтермінування судового переслідування до 1 грудня 2022 року. Це означає, що з фіндиректорки Huawei знімуть всі звинувачення, якщо вона дотримуватиметься всіх умов, обумовлених в угоді. Також прокурори просили уряд Канади звільнити її з-під арешту.

Мен Ваньчжоу була на засіданні суду через відеозв’язок. Свою провину вона не визнала.

Угода означає, що 49-річна Мен визнала, що ввела в оману HSBC Holdings Plc стосовно бізнесу телекомунікаційної компанії з Іраном щодо порушення американських санкцій проти цієї країни.

У Міністерстві юстиції заявили, що зізнання Мен “підтверджують суть звинувачень уряду в судовому переслідуванні цього виду фінансового шахрайства. Мен та її колеги з Huawei спільно працювали над тим, аби ошукати глобальні фінансові інститути, уряд США та суспільство стосовно діяльності Huawei в Ірані”. Однак у компанії все заперечують.

Її затримали майже три роки тому в аеропорту Ванкувера (Канада).