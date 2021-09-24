Фінансова директорка китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу вийде на свободу після кількох років арешту. Це передбачає угода між Ваньчжоу та американською прокуратурою. З неї мають зняти всі звинувачення до 1 грудня 2022 року.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Прокуратура передала до суду угоду Ваньчжоу щодо відтермінування судового переслідування до 1 грудня 2022 року. Це означає, що з фіндиректорки Huawei знімуть всі звинувачення, якщо вона дотримуватиметься всіх умов, встановлених угодою. Також прокурори проситимуть уряд Канади звільнити її з-під арешту.

Власне Мен Ваньчжоу була на засіданні суду через відеозв’язок. Свою провину вона не визнала.

Угода означає, що 49-річна Мен засвідчила, що ввела в оману HSBC Holdings Plc стосовно бізнесу телекомунікаційної компанії з Іраном щодо порушення санкцій США відносно цієї країни.

У Міністерстві юстиції заявили, що зізнання Мен “підтверджують зміст звинувачень уряду в судовому переслідуванні цього виду фінансового шахрайства. Мен та її колеги з Huawei спільно працювали над тим, аби ошукати глобальні фінансові інститути, уряд США та суспільство стосовно діяльності Huawei в Ірані. Однак в компанії все заперечують.

Фіндиректорку звинувачують в порушенні санкцій США проти Ірану. Її затримання спровокувало свого роду дипломатичну кризу та відповідні торгові заходи з боку Китаю. Протягом кількох років Ваньчжоу проти екстрадиції до США. Вона навіть подала до суду на канадський уряд й правоохоронців через порушення її прав.

Її затримали майже три роки тому в аеропорту Ванкувера (Канада).