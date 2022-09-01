Про це повідомило Reuters.

За словами міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконен, потреби України у допомозі залишаються великими.

“Ми надсилаємо новий пакет оборонних матеріалів”, – йдеться у заяві міністра.

Не зазначено, про яку техніку мовиться або терміни доставлення. Інформацію не розкривають з міркувань безпеки.

YLE зазначало, що восьмий пакет допомоги містить оборонні матеріали. Міністр оборони заявляв, що військову допомогу мають надавати та що не можна втомлюватися від війни.

На сьогодні це вже восьма партія військової допомоги з Фінляндії Україні. The Guardian додало, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ до України сума допомоги з Фінляндії досягла 92,2 мільйона доларів.