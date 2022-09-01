Про це повідомило Reuters.
За словами міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконен, потреби України у допомозі залишаються великими.
“Ми надсилаємо новий пакет оборонних матеріалів”, – йдеться у заяві міністра.
Не зазначено, про яку техніку мовиться або терміни доставлення. Інформацію не розкривають з міркувань безпеки.
YLE зазначало, що восьмий пакет допомоги містить оборонні матеріали. Міністр оборони заявляв, що військову допомогу мають надавати та що не можна втомлюватися від війни.
На сьогодні це вже восьма партія військової допомоги з Фінляндії Україні. The Guardian додало, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ до України сума допомоги з Фінляндії досягла 92,2 мільйона доларів.
Раніше прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін закликала посилити санкційний тиск проти РФ. Вона заявила, що Захід мав діяти жорсткіше від початку російського вторгнення.
- Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що рішення Європейського Союзу щодо обмеження видачі віз росіянам через війну Москви в Україні є кроком “у правильному напрямку”, якщо його здійснять країни-члени.
- Фінляндія скоротила кількість віз, які будуть видаватися громадянам РФ, до однієї десятої від звичайної чисельності.