Про це повідомили на сайті VR Transpoint.
Президент компанії Мартті Коскінен зазначив, що вантажні перевезення надалі будуть неможливими через санкції. VR Group зобов’язана виконувати обмеження, введені західними країнами, зокрема проти російської залізниці (РЖД).
Проте повернення потягів з Фінляндії до Росії триватиме. Український перевізник “Укрзалізниця” подякував фінській та іншим компаніям за підтримку і закликав до посилення залізничної блокади.
“Укрзалізниця” закликає й надалі продовжити залізничну блокаду Росії та прискорити прийняття рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм та Польщею, що проходить через Росію та Білорусь”, — зазначили у повідомленні.
Також “Укрзалізниця” закликає членів Організації співробітництва залізниць припинити перевезення з Росією. В офіційному листі йдеться про те, аби виключити РФ та її представників від участі у міжнародних організаціях та позбавити права приймати будь-які рішення.
- Нагадаємо, білоруси вдаються до актів “рейкового спротиву”, зупиняючи російські поїзди на території Білорусі.
- Також широкомасштабне вторгнення РФ в Україну може призвести до проблем з продовольством на Близькому Сході. Дестабілізації через російську агресію може передувати новій “Арабській весні”.
- Українська розвідка припустила, що президент країни-агресора Володимир Путін може спробувати нав’язати Києву так званий корейський сценарій. Зміна тактики пов’язана із провалом плану щодо захоплення влади.