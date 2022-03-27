Фінська залізнична фірма VR Transpoint заявила про зупинення прийомів поїздів із РФ. Компанія, яка займається вантажоперевезеннями, завершить співробітництво від 27 березня.

Про це повідомили на сайті VR Transpoint.

Президент компанії Мартті Коскінен зазначив, що вантажні перевезення надалі будуть неможливими через санкції. VR Group зобов’язана виконувати обмеження, введені західними країнами, зокрема проти російської залізниці (РЖД).

Проте повернення потягів з Фінляндії до Росії триватиме. Український перевізник “Укрзалізниця” подякував фінській та іншим компаніям за підтримку і закликав до посилення залізничної блокади.

“Укрзалізниця” закликає й надалі продовжити залізничну блокаду Росії та прискорити прийняття рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм та Польщею, що проходить через Росію та Білорусь”, — зазначили у повідомленні.

Також “Укрзалізниця” закликає членів Організації співробітництва залізниць припинити перевезення з Росією. В офіційному листі йдеться про те, аби виключити РФ та її представників від участі у міжнародних організаціях та позбавити права приймати будь-які рішення.