У Фінляндії оголосили, що уряд запровадить обмеження в’їзду туристів із Росії. У МЗС заявили, що країна не хоче бути транзитною країною навіть для шенгенських віз, які видають інші країни.

Про це повідомило місцеве видання Iltalehti.

Рішення почати процедуру розроблення обмежень вирішили сьогодні. За словами міністра закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, країна має намір обмежити туристичний потік або повністю запобігти йому.

“І це національне рішення може передбачати нове законодавство, яке буде ухвалене дуже швидко, або тлумачення чинного законодавства”, – сказав Хаавісто.

Розроблювати пакет документів щодо обмеження буде МЗС Фінляндії. Остаточне рішення буде ухвалювати парламент.

“Фінляндія не хоче бути транзитною країною навіть для шенгенських віз, які видають інші країни. І тепер ми хочемо поставити цей потік під контроль”, – наголосив міністр.

Уряд Фінляндії звернувся до Європейської комісії. Країна запросила надати загальні рекомендації про пропуск росіян на територію ЄС. Міністр додав, що “не можна гарантувати, що цей крок станеться дуже швидко”.

Раніше обмеження запровадили Литва, Латвія, Естонія та Польща, рішення набуло чинності 19 вересня. Країни закликали запровадити обмеження Фінляндію, але дотепер держава відмовлялася.

Вчора президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. Майже одразу після цього росіяни скупили авіабілети до Єревану та Стамбулу. Водночас глава консульського департаменту міністерства закордонних справ Фінляндії Юссі Таннер заявив, що до їхньої країни після заяви голови Кремля масово їдуть росіяни, пише Helsingin Sanomat.

Кількість охочих приїхати “значно зросло”, а “умови повернення не виконуються”. Представник міністерства вважає, що найближчим часом кількість росіян, які прагнуть виїхати, стане більше. Зокрема після того, коли повністю запрацює часткова мобілізація в Росії.

МЗС Фінляндії поки аналізує наслідки рішення Путіна. Зазначимо, що у світлі останніх подій фінська опозиція вимагає від уряду негайно ухвалити рішення про обмеження на в’їзд для росіян.