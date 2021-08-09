У понеділок, 9 серпня, уряд Фінляндії відкрив кордони й скасування всі обмеження на в'їзд для громадян України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду країни.

“Обмеження на в’їзд для громадян України, які прибувають до Фінляндії з України, скасовуються”, – йдеться повідомленні.

Водночас Міністерство закордонних справ України на своїй інтерактивній мапі підтверджує, що усім громадянам України, які приїдуть до Фінляндії прямим рейсом з України, або транзитом через країни, що включені до “зеленого переліку” Фінляндії, буде дозволено вільно в’їхати на територію країни.

Зазначається, що особи, які прибувають з будь-яких третіх країн, в тому числі з України, та які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, звільняються від обов’язкового тестування та проходження карантину, якщо після отримання другої дози вакцини минулого 14 днів.

Фінляндія визнає наступні вакцини: Comirnaty (Pfizer-BionTech), COVID-19 Vaccine Spikevax (попередня назва Moderna), Vaxzevria (попередня назва COVID-19 Vaccine AstraZeneca), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson), BIBP/Sinopharm, COVISHIELD, CoronaVac.

Українці, що не мають сертифікату вакцинації, під час перетину кордону Фінляндії, мають надати один із документів:

сертифікат, що підтверджує отримання першої дози вакцини;

сертифікат, що підтверджує негативний результат ПЛР-тесту, зроблений в Україні не пізніше ніж за 72 години до перетину кордону.

В обох випадках необхідно зробити ПЛР-тест через 72 годин після прибуття до Фінляндії.

Без наявності зазначених документів або за наявності документу, який підтверджує те, що особа перехворіла на коронавірус, громадян України направлять на проходження ПЛР-тесту на прикордонному пункті контролі.

Фінляндія надає можливість мандрівникам двічі зробити безплатний ПЛР-тест.