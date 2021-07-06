Уряд Фінляндії пом’якшив умови в’їзду в країну для вакцинованих мандрівників.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuter.

Зокрема, Фінляндія дозволить вільний в’їзд мандрівника з-за кордону, які:

повністю вакциновані;

можуть довести, що перехворіли на COVID-19 протягом останніх шести місяців;

прибули з країни з низьким рівнем зараження.

Іншим туристам доведеться пройти тест на COVID-19 перед тим, як в’їхати до Фінляндії, самоізолюватись після прибуття та пройти ще один тест через три дні. Інакше можливе накладення штрафу.

З початку пандемії кордони Фінляндії здебільшого були закриті для туристів, крім важливих подорожей.

“Усі три попередні хвилі зараження почалися від інфекцій, які надходили з-за кордону”, – заявив головний лікар країни Марку Макіярві.

Міністерство охорони здоров’я заявило, що наразі перелік безпечних країн охоплює 13 держав, у яких зафіксували 10 або менше нових випадків зараження на 100 000 громадян за останні два тижні.

Інститут охорони здоров’я Фінляндії рекомендував дозволити в’їзд з країн, у яких за останні 14 днів зафіксовано 25 або нижче випадків заражень на 100 000 населення, але уряд вирішив бути обережнішим.

З 5,5 мільйона жителів Фінляндії було зафіксовано 96 791 випадок коронавірусу. 973 випадків зараження були летальними.

Близько 72,9% дорослого населення, що відповідає вимогам вакцинації, отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.