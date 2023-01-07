Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола у Twitter.

“Фінляндія підтримує Україну. Ми готуємо 12-й пакет допомоги. Рішення будуть ухвалені протягом найближчих тижнів. Вміст допомоги визначається спільно з Силами оборони для того, щоб не послабити власну обороноздатність”, – написав Мікко Савола.

А також зауважив, що з міркувань безпеки Фінляндія не буде розголошувати подробиць щодо вмісту пакета військової допомоги.

Suomi tukee Ukrainaa. Valmistelemme 12. apupakettia. Päätökset tehdään lähiviikkoina. Tuen sisältöä valmistellaan yhdessä Puolustusvoimien kanssa katsoen, ettemme heikennä omaa puolustuskykyämme. 1/2 — Mikko Savola (@MikkoTSavola) January 7, 2023

Зазначимо, що наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що уряд Фінляндії передасть п’ять мільйонів євро на програму “Зелене відновлення” для України Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), яка має на меті сприяти відбудові України з урахуванням кліматичних змін.

У відомстві зазначили, що Фінляндія надає ці кошти на ремонт, реконструкцію та реконструкцію шкіл і дитячих садочків, а також житлових і медичних послуг та іншої критичної інфраструктури.

“Дуже важливо, щоб під час реконструкції та відновленні враховувалися також потреби людей з інвалідністю та гендерна рівність. За даними ООН, кожна четверта родина внутрішньо переміщених осіб має члена сім’ї з інвалідністю – необхідно подбати про їх доступ до притулків для населення та громадських будівель”, – сказав міністр розвитку та зовнішньої торгівлі Фінляндії Вілле Скінарі.

Крім того, нещодавно очільниця уряду Фінляндії Санна Марін у своєму різдвяному привітанні згадала про Україну. Політикиня наголосила, що багатьом українцям прийдешні свята доведеться проводити без електроенергії, води та тепла, а тому закликала підтримати Україну. Також вона додала, що у різдвяний період важка ситуація українців турбує кожного, адже ніхто б не хотів мати таких свят.