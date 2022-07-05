Про це повідомила фінська державна телерадіокомпанія Yle.

Церемонію підписання Протоколу про приєднання відкрив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

“Це історичний момент”, – заявив він.

Міністри закордонних справ Швеції та Фінляндії Анн Лінде та Пекка Хаавісто заявили, що підписання документів важливо для нових союзників Північноатлантичного Альянсу. Фінський міністр додав, що військовий оборонний потенціал його країни збільшить силу НАТО. Він наголосив, що фіни готові до оборони у випадку війни та мають стійкість.

“Разом ми сильніші”, – підкреслив міністр.

Зазначимо, що 18 травня Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Туреччина заблокувала розгляд заявок, звинувачуючи країни в “підтримці терористів”, але у результаті їх запросили долучитися до блоку. 28 червня Туреччина підписала тристоронній меморандум про взаєморозуміння зі Швецією та Фінляндією.