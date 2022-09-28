Уряд Фінляндії "суттєво" обмежить право громадян РФ на в'їзд до країни як туристів або транзитом під час поїздок в інші частини Шенгенської зони.

Про це інформує CNN з посиланням на заяву уряду Фінляндії.

Вже 29 вересня уряд прийме постанову, яка суттєво обмежить право російських громадян на в’їзд до Фінляндії як туристів і використання Фінляндії як транзитної країни під час поїздок в інші частини Шенгенської зони, як описано в детальніше в постанові.

Крім того, в уряді проінформували про способи посилення контролю на кордоні Фінляндії та РФ за допомогою прикордонного загородження.

Минулими вихідними зафіксували рекордну кількість росіян, які в’їхали до Фінляндії через її сухопутний кордон з моменту оголошення президента РФ Володимира Путіна “часткової мобілізації” її громадян, загалом за суботу та неділю прибуло 16 886 росіян, за словами начальника відділу міжнародних справ прикордонної служби Матті Пітканітті.

Він додав, що багато з них їхали “транзитом до інших країн”.

Своєю чергою, міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що країна уважно стежить за ситуацією, нагадали у CNN.

Фінляндія та РФ мають спільний сухопутний кордон, який тягнеться уздовж 1340 кілометрів (приблизно 830 миль), і є кілька доступних пунктів пропуску.

22 вересня уряд Фінляндії заявив, що розглядає можливість заборонити більшості росіянам в’їзд до країни, оскільки рух через кордон з боку східного сусіда “посилився” після наказу президента РФ Володимира Путіна про часткову військову мобілізацію.