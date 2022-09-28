Про це інформує CNN з посиланням на заяву уряду Фінляндії.
Вже 29 вересня уряд прийме постанову, яка суттєво обмежить право російських громадян на в’їзд до Фінляндії як туристів і використання Фінляндії як транзитної країни під час поїздок в інші частини Шенгенської зони, як описано в детальніше в постанові.
Крім того, в уряді проінформували про способи посилення контролю на кордоні Фінляндії та РФ за допомогою прикордонного загородження.
Минулими вихідними зафіксували рекордну кількість росіян, які в’їхали до Фінляндії через її сухопутний кордон з моменту оголошення президента РФ Володимира Путіна “часткової мобілізації” її громадян, загалом за суботу та неділю прибуло 16 886 росіян, за словами начальника відділу міжнародних справ прикордонної служби Матті Пітканітті.
Він додав, що багато з них їхали “транзитом до інших країн”.
Своєю чергою, міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що країна уважно стежить за ситуацією, нагадали у CNN.
Фінляндія та РФ мають спільний сухопутний кордон, який тягнеться уздовж 1340 кілометрів (приблизно 830 миль), і є кілька доступних пунктів пропуску.
22 вересня уряд Фінляндії заявив, що розглядає можливість заборонити більшості росіянам в’їзд до країни, оскільки рух через кордон з боку східного сусіда “посилився” після наказу президента РФ Володимира Путіна про часткову військову мобілізацію.
- В Управлінні міграційної служби Норвегії заявили про зупинення дії угоди про спрощений візовий режим з РФ.
- Країни Європейського Союзу вирішили зупинити дію угоди з РФ, котра стосується полегшеної процедури надання шенгенських віз.
- У Фінляндії запропонували запровадити санкції щодо віз для росіян. Уряд направив листа Європейській комісії, де запропонував застосувати скасування чи визнання недійсними віз, які видали громадянам РФ, та обмежити їхній в’їзд.
- Федеральна рада Швейцарії повністю зупинила дію угоди про спрощення візового режиму з РФ.
- 26 вересня у Польщі набула чинності заборона на в’їзд росіян із туристичними шенгенськими візами через порти та аеропорти.