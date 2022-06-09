Фінський уряд планує внести зміни до законодавства, щоби побудувати стіну на кордоні з РФ. Рішення викликане збройною агресією РФ в Україні.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Відомо, що Фінляндія має 1 300 кілометрів спільного кордону із Росією. Уряд країни, побоюючись військового тиску з боку РФ, зокрема, у зв’язку з її рішенням вступити до НАТО, вирішив посилити кордон з країною-агресоркою.

Зміни до законодавства Фінляндії передбачають можливість побудувати стіну на кордоні з Росією, а також нові дороги уздовж нього, щоби полегшити патрулювання.

Як відомо, наразі правила ЄС передбачають право просити притулку у будь-якій точці в’їзду до країни-членкині ЄС. Однак Фінляндія планує змінити законодавство та дозволити мігрантам просити притулку лише в окремих пунктах в’їзду.