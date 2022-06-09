Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Відомо, що Фінляндія має 1 300 кілометрів спільного кордону із Росією. Уряд країни, побоюючись військового тиску з боку РФ, зокрема, у зв’язку з її рішенням вступити до НАТО, вирішив посилити кордон з країною-агресоркою.
Зміни до законодавства Фінляндії передбачають можливість побудувати стіну на кордоні з Росією, а також нові дороги уздовж нього, щоби полегшити патрулювання.
Як відомо, наразі правила ЄС передбачають право просити притулку у будь-якій точці в’їзду до країни-членкині ЄС. Однак Фінляндія планує змінити законодавство та дозволити мігрантам просити притулку лише в окремих пунктах в’їзду.
- Раніше повідомлялося, що вступ до НАТО Швеції та Фінляндії поставить Росію у важке військове положення в Балтійському морі.
- Водночас проти вступу країн до альянсу виступає Туреччина. Зокрема, Ердоган повідомив, що Анкара скаже “ні” Фінляндії та Швеції.