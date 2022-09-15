Уряд Фінляндії арештував активи громадян Росії, які потрапили під санкції Європейського Союзу, на суму майже 189 мільйонів євро.

Про це повідомляє видання Yle.

У повідомленні зазначається, що арешти стосуються як окремих осіб, так і десятків організацій, включених до санкційного списку ЄС через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну.

Росіяни втратили велику кількість таких активів, як акції та кошти, що перебувають на рахунках. Також конфісковано об’єкти нерухомості, промислову сировину та транспортні засоби.

“Розслідування судових приставів просувалися і продовжуватимуться. Це завдання є довгостроковим і складним. Крім того, до списку санкцій ЄС внесено нових фігурантів”, – пояснив фахівець із взаємодії зі Служби стягнення Акі Віртанен.

Управління зі стягнення боргів не коментувало конкретні випадки. Проте на початку літа цього року було підраховано, що Фінляндія наклала арешт на російську власність на суму близько 80 мільйонів євро. Таким чином, за літо сума збільшилася більш ніж удвічі.

Варто зазначити, що нещодавно прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін закликала ще більше посилити візові обмеження щодо РФ на європейському рівні. Громадяни РФ мають відчути на собі штрафні заходи, які Брюссель запровадив проти їхньої країни за її вторгнення в Україну, заявила вона 13 вересня, під час виступу на пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі.