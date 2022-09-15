Про це повідомляє видання Yle.
У повідомленні зазначається, що арешти стосуються як окремих осіб, так і десятків організацій, включених до санкційного списку ЄС через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну.
Росіяни втратили велику кількість таких активів, як акції та кошти, що перебувають на рахунках. Також конфісковано об’єкти нерухомості, промислову сировину та транспортні засоби.
“Розслідування судових приставів просувалися і продовжуватимуться. Це завдання є довгостроковим і складним. Крім того, до списку санкцій ЄС внесено нових фігурантів”, – пояснив фахівець із взаємодії зі Служби стягнення Акі Віртанен.
Управління зі стягнення боргів не коментувало конкретні випадки. Проте на початку літа цього року було підраховано, що Фінляндія наклала арешт на російську власність на суму близько 80 мільйонів євро. Таким чином, за літо сума збільшилася більш ніж удвічі.
Варто зазначити, що нещодавно прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін закликала ще більше посилити візові обмеження щодо РФ на європейському рівні. Громадяни РФ мають відчути на собі штрафні заходи, які Брюссель запровадив проти їхньої країни за її вторгнення в Україну, заявила вона 13 вересня, під час виступу на пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі.
- Фінляндія скоротила кількість віз, які будуть видаватися громадянам РФ, до однієї десятої від звичайної чисельності.
- Уряд Фінляндії надасть Україні додаткову допомогу. Обсяг нового пакету оборонної підтримки – 8,3 млн євро.
- Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що рішення Європейського Союзу щодо обмеження надання віз росіянам через війну Москви в Україні є кроком “у правильному напрямку”, якщо його здійснять країни-члени.