Фінляндія заарештувала майже тисячу вантажних вагонів, що належать російським компаніям через санкції Європейського Союзу проти Росії внаслідок повномасштабного вторгнення на територію України.

Про це повідомляє Reuters.

Коли Фінляндія скоротила залізничне сполучення з РФ після того, як у квітні ЄС наклав санкції на постачання російського вугілля, 865 залізничних вагонів із Росії були арештовані.

Також суд Фінляндії заморозив активи кількох десятків російських і білоруських фізичних і юридичних осіб, включно з транспортними компаніями, на суму щонайменше 82 мільйони євро для того, щоб виконати санкції ЄС.

Прессекретарка фінського державного залізничного оператора VR Тайна Куйтунен підтвердила те, що зараз у Фінляндії знаходиться близько 800 одиниць вантажних вагонів на які накладено санкції.

У березні, коли Фінляндія вирішила призупинити залізничне сполучення з Росією, в країні знаходилося близько 5000 російських залізничних вагонів.

“Вилучені вагони належать компаніям, які або безпосередньо постраждали від санкцій ЄС. Або акціонери яких відмовилися від управління, оскільки вони потрапили під санкції після того, як Росія ввела свої війська в Україну наприкінці лютого”, – йдеться у повідомленні.

Власники компаній “Уралхім-Транс” та “Русагротранс” передали управління майном іншим особам після того, як компанії потрапили під санкції ЄС.

Натомість лізингова компанія “Альфа-Лізинг” подала скаргу до суду за “неправомірні” дії фінських судових виконавців.