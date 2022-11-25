Про це у своєму Twitter-акаунті написала прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.
Вона зауважила, що Росія жорстко атакує мирних українців та критичну інфраструктуру України.
Через ці атаки, додала Марін, Україна зіштовхується з нестачею електроенергії та води.
Тому, наголосила прем’єрка Фінляндії, “внесок приватного сектору в енергетичне обладнання також буде необхідним і вирішальним”.
Санна Марін також нагадала, що Фінляндія вже надає оборонну та іншу матеріальну й гуманітарну допомогу Україні.
- Уряд Фінляндії передасть чергову партію військової допомоги для Збройних сил України, вартістю 55,6 мільйона євро.