Фінляндія передасть Україні енергетичне обладнання необхідне для відновлення критичної інфраструктури, яка зазнала значних пошкоджень після низки російських ракетних обстрілів.

Про це у своєму Twitter-акаунті написала прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.

Вона зауважила, що Росія жорстко атакує мирних українців та критичну інфраструктуру України.

Через ці атаки, додала Марін, Україна зіштовхується з нестачею електроенергії та води.

Тому, наголосила прем’єрка Фінляндії, “внесок приватного сектору в енергетичне обладнання також буде необхідним і вирішальним”.

Санна Марін також нагадала, що Фінляндія вже надає оборонну та іншу матеріальну й гуманітарну допомогу Україні.