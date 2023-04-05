Після того, як Фінляндія офіційно стала членом НАТО, на території її країни можна розмістити бойові групи, які захищатимуть державу від нападу. Однак за даними ЗМІ, на даний час Північноатлантичний Альянс не розгортатиме свої війська у Фінляндії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як розповіли виданню особи, знайомі із ситуацією, у Фінляндії є широкі можливості та практика захисту своєї території, а тому малоймовірно, що найближчим часом НАТО розгорне у країні свої бойові групи.

НАТО вже створило вісім багатонаціональних бойових груп у Польщі та країнах Балтії — а нещодавно в Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії — щоб служити “розтяжкою” на випадок нападу Росії. Ці бойові групи також зможуть збільшуватися до розміру бригади, де і коли це буде потрібно.

Однак поки що немає планів щодо розгортання бойової групи НАТО у Фінляндії, заявив офіційний представник НАТО, додавши, що верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО постійно оцінює загрози та може надати таку рекомендацію, якщо вважатиме за необхідне.

Високопосадовець США також сказав, що американці не очікували побачити бойову групу у Фінляндії і що країна не надавала такого запиту.

“Роками ми розвивали нашу сумісність з НАТО. Попереду ще значна робота, щоб інтегрувати оборону Фінляндії як частину спільної оборони НАТО. Сили оборони Фінляндії стикаються з новими вимогами та викликами, на які ми повинні відповісти”, – сказав президент Фінляндії Саулі Нііністо на церемонії вступу 4 квітня.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія розглядає розширення НАТО як посягання на свою безпеку і вживатиме контрзаходів.

Генерал Кріс Каволі, верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, зараз розробляє регіональні плани Альянсу, які мають бути надіслані союзникам цього місяця, і в яких буде вказано, куди країнам потрібно буде розмістити сили для захисту.

У розмові з журналістами в Брюсселі міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто не буде залучений до питання військ, сигналізуючи, що це буде обговорюватися під час планування оборони. Він відзначив ключову роль Швеції — причину, чому Фінляндія хоче, щоб її сусіда швидко допустили.

“Дуже складно розробити план оборони для скандинавських країн без Швеції. Якщо ви приберете Швецію з карти, ви побачите діру, і якщо ви подивіться на нашу продовольчу безпеку чи підтримку нашої економіки, Швеція — це шлях до Фінляндії”, — сказав Хаавісто.

Збройні сили Фінляндії, які можуть розгорнути 280 000 військовослужбовців у воєнний час завдяки своїй системі призову, давно навчаються захищати свою територію від нападу і вже мають власні боєздатні бойові групи, сказав представник НАТО. Більш імовірно, що Фінляндія надасть війська до інших існуючих бойових груп, додав він.