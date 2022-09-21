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«Фінляндія не хоче бути транзитною країною» та швидко готує нове рішення щодо віз росіянам

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна у прискореному режимі готує національне рішення про заборону в'їзду для російських туристів з шенгенськими візами.

Середа, 21 вересня 2022, 23:53
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Про це повідомляє Yle.

За словами Хаавісто, експерти з різних міністерств наразі готують рішення, і незабаром справа надійде до парламенту.

“Немає жодних моральних чи етичних підстав для того, щоб росіяни продовжували свої відпочинкові подорожі у звичайному режимі. Ми часто підіймали це в ЄС”, – наголосив він.

Він пояснив, що Фінляндія не хоче бути транзитною країною для шенгенських віз, виданих іншими країнами.

Раніше у Фінляндії запропонували запровадити санкції щодо віз для росіян. Уряд направив листа Європейській комісії, де запропонував застосувати скасування чи визнання недійсними віз, які видали громадянам РФ, та обмежити їхній в’їзд.

Нині заборонили в’їзд росіян до Естонії, Латвії, Литви та Польщі. Обмеження набули чинності 19 вересня. Фінляндію теж закликали застосувати заборону, але країна не долучилася до неї.

Водночас рішення Ради ЄС про зупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ набуло чинності 12 вересня. Відтоді росіяни мають триваліший та дорожчий процес отримання віз до країн ЄС.

Теги: візи росіянам, ізоляція росіян, ізоляція рф, Фінляндія

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