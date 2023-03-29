Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Фінляндії.
Відтак, протягом лютого-березня цього року Фінляндія передала Україні тисячу пакунків з речами першої необхідності для новонароджених.
“Діти народжуються в Україні у розпал війни в дуже важких умовах. Багато товарів є дефіцитними. Мета Росії – знищити майбутнє нових поколінь українців. Надсилаючи ці пакунки, ми хочемо підтримати новонароджених дітей та їхні родини. Майбутнє України – у дітях”, – заявила міністерка внутрішніх справ Кріста Мікконен.
У відомстві зазначили, що Фінляндія також надіслала, серед іншого, шкільні автобуси та шкільні меблі, а також спортивне обладнання.
Пакунки були закуплені у соціального агентства Kela, яке забезпечує ними фінські родини, і надані через механізм цивільного захисту ЄС.
Пакунок малюка містить у собі набір дитячого одягу та все необхідне для догляду за дитиною у перший рік життя, загалом у пакунку знаходиться близько 50 одиниць різних товарів.
- Україна та Фінляндія співпрацюватимуть у сфері розвитку моніторингу довкілля та екологічного будівництва.
- Фінляндія надасть Україні додаткові 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги, з яких 14 мільйонів буде спрямовано на співпрацю з метою розвитку.
- Фінляндія надає Україні 13-й пакет військової допомоги, який містить у собі три танки Leopard 2 та інше озброєння.