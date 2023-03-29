Фінляндія відправила в Україну тисячу "пакунків малюка", щоб підтримати родини з новонародженими під час повномасштабної війни РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Фінляндії.

Відтак, протягом лютого-березня цього року Фінляндія передала Україні тисячу пакунків з речами першої необхідності для новонароджених.

“Діти народжуються в Україні у розпал війни в дуже важких умовах. Багато товарів є дефіцитними. Мета Росії – знищити майбутнє нових поколінь українців. Надсилаючи ці пакунки, ми хочемо підтримати новонароджених дітей та їхні родини. Майбутнє України – у дітях”, – заявила міністерка внутрішніх справ Кріста Мікконен.

У відомстві зазначили, що Фінляндія також надіслала, серед іншого, шкільні автобуси та шкільні меблі, а також спортивне обладнання.

Пакунки були закуплені у соціального агентства Kela, яке забезпечує ними фінські родини, і надані через механізм цивільного захисту ЄС.

Пакунок малюка містить у собі набір дитячого одягу та все необхідне для догляду за дитиною у перший рік життя, загалом у пакунку знаходиться близько 50 одиниць різних товарів.