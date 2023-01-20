Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Мікко Савола у Twitter, а також пресслужба Міноборони Фінляндії.

“Фінляндія відправляє в Україну важку техніку та боєприпаси. Вартість цього пакету допомоги становить понад 400 мільйонів євро”, – написав Мікко Савола у Twitter.

Suomi tukee Ukrainaa uudella apupaketilla. Lähetämme raskasta aseistusta ja ampumatarvikkeita. Paketin arvo on yli 400 miljoonaa euroa.@DefenceFinland #WeStandWithUkraine — Mikko Savola (@MikkoTSavola) January 20, 2023

У відомстві зазначили, що рішення ухвалив президент Фінляндії Саулі Нііністьо,19 січня, на основі пропозиції уряду. Відтак, це буде дванадцятий пакет військової допомоги для України, вартість якого понад 400 мільйонів євро.

За даними Міноборони Фінляндії, орієнтовна вартість усієї допомоги, яку Фінляндія надала Україні з початком повномасштабної війни РФ, становить 590 мільйонів євро.

“Україна продовжує потребувати підтримки в обороні своєї території, і нинішній пакет оборонної техніки є однозначно найбільшим на сьогодні. Фінляндія постачає Україні важку артилерію та боєприпаси”, – заявив міністр оборони Мікко Савола.

У відомстві зазначили, що з оперативних причин і для того, щоб гарантувати, що доставлення досягне місця призначення, більш детальна інформація про зміст допомоги, спосіб доставлення або розклад її передачі оголошуватися не буде. А також додали, що при прийнятті рішення про надання додаткової допомоги враховано як потреби України, так і ресурси Збройних сил Фінляндії.

У Міноборони зауважили, що ці питання будуть на порядку денному сьогодні, 20 січня, під час зустрічі “Рамштайн”, де міністри оборони Фінляндії та Швеції мають підписати заяву про наміри щодо підтримки України.

“Надання частини цього озброєння стало можливим завдяки двосторонній співпраці Фінляндії та Швеції”, – підсумували у Міноборони Фінляндії.