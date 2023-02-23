Фінляндія надає Україні 13-й пакет військової допомоги, який містить у собі три танки Leopard 2 та інше озброєння.

Про це повідомили пресслужба Міноборони Фінляндії, а також міністр оборони Фінляндії Мікко Савола у Twitter.

Сьогодні, 23 лютого, відповідне рішення щодо надання нового пакета військової допомоги для України схвалив президент Фінляндії Саулі Нійністе.

Відтак, у межах міжнародного співробітництва щодо танків Leopard Фінляндія передасть Україні три танки Leopard 2, а також допоможе з навчанням українських військових щодо їх використання та обслуговування.

Загальна вартість 13-го пакета становить понад 160 мільйонів євро. Інших деталей щодо пакета військової допомоги для України й часу надходження озброєння не повідомляють – з міркувань безпеки та задля гарантування безпечного доставлення допомоги.

“У п’ятницю 24 лютого виповниться рік з початку агресивної широкомасштабної війни Росії, і Україна й надалі потребує підтримки, щоб оборонятися. Ми надаємо більше озброєння та долучимось до співпраці щодо постачання танків Leopard разом із партнерами”, – зазначив міністр оборони Мікко Савола.

За даними Міноборони Фінляндії, загальна вартість всіх пакетів військової допомоги, які Фінляндія передала Україні, становить 750 мільйонів євро.