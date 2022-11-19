У 2023 році Фінляндія планує розпочати будівництво паркану вздовж кордону з Росією. За даними фінської прикордонної служби, на будівництво хочуть витратити 139 млн євро.

Про це повідомляє CNN.

У заяві прикордонників мовиться, що “змінене середовище безпеки” викликало необхідність будівництва загороджувального паркану вздовж фінсько-російського кордону.

“Якщо Росія зменшить свій прикордонний контроль, це може спричинити додатковий тиск на фінській стороні з метою контролю нелегального в’їзду. Фінляндія не може покладатися на ефективність російського прикордонного контролю”, – йдеться в заяві.

Запланована прикордонна огорожа простягнеться на відстань від 130 до 260 кілометрів (загальна довжина фінсько-російського кордону понад 1300 км) та матиме супутнє обладнання для спостереження і патрульну дорогу, яку вона ділить з Росією – і матиме супутнє обладнання для спостереження та патрульну дорогу.

Очікується, що будівництво такого паркану триватиме від трьох до чотирьох років і може прослужити приблизно 50 років.

Будівництво пілотної ділянки стартує весною 20223 року в Іматрі.

Фінський кордон був одним із небагатьох пунктів в’їзду для росіян після того, як багато західних країн закрили свій повітряний простір і кордони для російських літаків у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Фінляндія закрила свій кордон для Росії наприкінці вересня, приблизно в той час, коли рух через сухопутний кордон Фінляндії та Росії посилився, оскільки росіяни намагалися втекти від “часткової мобілізації”.

“Уряд вважає, що російська мобілізація та стрімке збільшення кількості туристів, які прибувають до Фінляндії та проходять через Фінляндію транзитом, ставлять під загрозу міжнародне становище та міжнародні відносини Фінляндії”, — заявило тоді Міністерство закордонних справ Фінляндії.

Згідно з листопадовим пресрелізом прикордонної служби Фінляндії, “кількість в’їздів значно зменшилася після того, як обмеження набули чинності”.

18 листопада глава відділу міжнародних справ Фінської прикордонної служби Матті Пітканітті заявив у Twitter, що запропонований паркан “це набагато більше, ніж просто паркан”. Це абсолютно нова прикордонна інфраструктура та новий підхід до нагляду за кордоном.